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官宣「介紹一下我老公」 金莎甜嫁小17歲孫丞瀟

娛樂新聞組／綜合報導
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金莎(左)與小17歲的男友孫丞瀟領證結婚。（取材自微博）
金莎(左)與小17歲的男友孫丞瀟領證結婚。（取材自微博）

43歲的大陸女星金莎，日前在微博發文官宣與小她17歲的男友孫丞瀟領證結婚。雙方並同步各自在微博上以「介紹一下我的老公！孫丞瀟」、「介紹一下我的老婆！金莎」來透露喜訊。

噓！星聞報導，金莎2022年官宣與孫丞瀟的戀情，不過當時男友還在就讀上海戲劇學院，外界並不看好這段不論是年齡或資歷都差距很大的姐弟戀，甚至網友酸孫丞瀟是想靠女友上位，獲取演藝圈資源。2023年11月兩人還一起參加實境節目「愛的修學旅行」，之後孫丞瀟也陸續參加不少綜藝節目。

2025年8月，孫丞瀟被拍到與神祕女子在酒吧的緋聞。事件曝光後，他隨即連發15篇貼文澄清，而金莎也轉發貼文力挺男友。兩人的戀情從一開始不被外看好，有人酸孫丞瀟是軟飯男，諷金莎是戀愛腦，但兩人感情穩定，如今更是修成正果。

2025年12月24日金莎在微博分享一段影片，是小她17歲的男友孫丞瀟在冰島求婚，從影片中可以看到金莎與孫丞瀟在冰島鑽石沙灘，男方下跪求婚，女方答應後兩人就擁吻在一起。如今兩人正式登記結婚，原本不被外界看好的戀情，最後修成正果。

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