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「楚喬傳2」爆差評 網轟：「寶寶將軍」毀經典IP

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黃楊鈿甜被評撐不起女將軍的角色，簡直是「寶寶將軍」。（取材自微博）
黃楊鈿甜被評撐不起女將軍的角色，簡直是「寶寶將軍」。（取材自微博）

時隔九年，「楚喬傳」終於迎來續集，但由李昀銳、黃楊鈿甜等主演的「冰湖重生」（「楚喬傳2」）開播後，處處被拿來和前作比較，不論是演員演技還是導演能力都得到差評，挨轟「毀IP」、「拍得跟小孩子玩鬧一樣」。其中，黃楊鈿甜更被評為撐不起「楚喬」這個武力值極高的女將軍，被戲稱「寶寶將軍」。

綜合網易號「萌神木木」、自媒體「青衫向陽關」報導，作為「楚喬傳」的續作，「冰湖重生」從定裝就一直是劇迷們的關注焦點，為了喚醒老觀眾的記憶，也為了讓新觀眾理解劇情，「冰湖重生」的前幾集內容主要圍繞著「楚喬傳」中拍攝過的內容展開，但在同樣的劇情中，卻也讓觀眾直觀地認識到了演技的差距。

相較於第一部的趙麗穎，「冰湖重生」找來了當年在「楚喬傳」中飾演女主小時候的黃楊鈿甜，儘管已經過去了近十年，但07年出生的她依舊稚氣未脫，演技也過於稚嫩，在大多數鏡頭中，眼神明顯迷茫多於堅毅。從定裝的「小孩偷穿大人衣服」，預告中打戲「綿軟無力」、「像是沒吃飯」，到正片文戲木然掉淚，沒有一絲波瀾，網友直接給她起了個「寶寶將軍」的稱號，剛好可以和「粉底液將軍」組團。

憑藉「星漢燦爛」、「九重紫」人氣飆升的李昀銳，在「冰湖重生」中的表現也差強人意，他飾演的諸葛玥像是個溫文儒雅的文官，不管是氣場還是表演，都遠遠不如林更新飾演的宇文玥。還有網友辣評：「宇文玥在湖裡泡了九年，還不如不撈」。

李昀銳在「冰湖重生」中飾演重生後的諸葛玥。（取材自微博）
李昀銳在「冰湖重生」中飾演重生後的諸葛玥。（取材自微博）

男二世子燕洵同樣是在九幽台親眼看著滿門被屠，竇驍飾演的燕洵既有情感爆發的嘶聲大吼，也有絕望之下的失魂落；而續作中張康樂飾演的燕洵沒有悲痛的情感，只有耍帥的姿態。

除此之外，導演侶皓吉吉的功力也被網友批評，從「太子妃升職記」、「墨雨雲間」、「子夜歸」，到現在的「冰湖重生」，慢鏡頭美學簡直把戰場變成伸展台，打戲變擺拍，連4900米的高原冰山實景拍攝，都被拍成廉價小成本的摳圖質感。

從演員演技到導演能力，網友批評「冰湖重生」拍得像小孩子玩鬧，讓人一點想哭的感覺都沒有，還有人直言「當初楚喬傳讓人痛心，結果翻拍就讓人笑話」、「趙麗穎後再無楚喬」。

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