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天價耳環落幕…黃楊鈿甜「冰湖重生」升級 網讚天選楚喬

記者陳慧貞／綜合報導
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「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。(圖／愛爾達電視提供)
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。(圖／愛爾達電視提供)

由大陸新生代男神李昀銳與「小趙麗穎」黃楊鈿甜主演的古裝陸劇「冰湖重生」，作為話題人氣陸劇「楚喬傳」續集，未演先轟動。童星出身的黃楊鈿甜第三度與李昀銳合作，她自曝拍攝前期因彼此太過熟悉，所以很容易一對眼就笑場，需要重新適應戀人關係。

黃楊鈿甜曾在前作「楚喬傳」中飾演「童年楚喬」，當時年僅九歲的她在劇中幾乎零台詞，憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌，將角色的倔強發揮淋漓盡致。如今18歲的她接棒飾演成人版楚喬角色，從眼神到氣質全面升級，更為角色注入「宿命感」，讓劇迷和書名狂讚根本是「天選楚喬」。

2024年，她因出席成年禮活動時，配戴疑似市價高達230萬元人民幣(約33萬美元)的耳環引爆炫富爭議，連帶公務員父親也遭波及，接受調查證明非名貴珠寶，風波才平息。

李昀銳在「冰湖重生」飾演男主角「諸葛玥」。(圖／愛爾達電視提供)
李昀銳在「冰湖重生」飾演男主角「諸葛玥」。(圖／愛爾達電視提供)

李昀銳在劇中飾演的「諸葛玥」，是一名從冰湖底重生的謀略者，在極端環境中展現強烈求生欲，多場實打實鬥的動作鏡頭，細膩刻畫生命在絕境下的爆發力。他強調「諸葛玥」在墜入冰湖前後反差大，前期是傲嬌貴公子，重生後變成看淡生死的滄桑隱士，為了貼合形象，他刻意減重近五公斤，為角色勤練騎馬，劇中多場「單手馴馬、衝入火場」等高難度動作戲皆無替身、親自上陣，製片人張萌也大讚「馬戲標竿」。

黃楊鈿甜因為天價耳環事件，受到不少批評。(取材自微博)
黃楊鈿甜因為天價耳環事件，受到不少批評。(取材自微博)

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