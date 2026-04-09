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伊能靜首度分享嫁給秦昊關鍵 被兒子一句話擊中

記者陳穎／綜合報導
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秦昊(左)與伊能靜結婚邁入11年。（取材自微博）
秦昊(左)與伊能靜結婚邁入11年。（取材自微博）

台灣女星伊能靜與前夫庾澄慶育有一子庾恩利（小哈利），2015年再婚嫁給小10歲的大陸男星秦昊，婚後再添愛女「米粒」，家庭生活備受關注。近日她在節目「我們的爸爸2」中，首度分享當年決定再婚的關鍵轉折，背後原因竟與兒子的一句話有關。

伊能靜透露，剛認識秦昊時，因認定「不可能結婚」一度拒絕對方，但最終仍被對方的真誠打動，兩人感情逐漸升溫。她坦言，當時在重新面對婚姻時格外謹慎，第一時間選擇與兒子坦誠溝通，表達自己想重新認識一個人、尋找像朋友般伴侶的想法，也試探對方是否能一起照顧自己。

她強調，自己並未以「找人陪伴孩子」的角度切入這段關係，因為認為孩子並不需要母親以外的陪伴，而是希望讓兒子理解她個人的情感需求。她也曾對兒子說：「如果有一天你沒辦法照顧我，可以去找哥哥幫忙。」而當時庾恩利則以「小昊哥哥」稱呼秦昊。

在安排兩人正式見面前，伊能靜也花費不少心思鋪陳，提前替兒子建立心理準備，讓彼此能更自然地接受對方的存在。

直到感情進入談婚論嫁階段，她再次將決定權交給兒子，直言：「如果你覺得不行，我就不結婚。」沒想到年幼的庾恩利回應：「你希望我幸福，為什麼會覺得我不希望你幸福？」這句話讓她深受感動，也成為她最終決定再婚的重要關鍵，至今想起仍感到溫暖與安慰。

哈利 伊能靜 秦昊

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