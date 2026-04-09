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孫儷新劇收視「危險」發文強推 網：娘娘下場催數據?

娛樂新聞組／綜合報導
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孫儷在「危險關係」中為了調查閨密死因，意外陷入PUA情愛操控陷阱。（取材自微博）
孫儷在「危險關係」中為了調查閨密死因，意外陷入PUA情愛操控陷阱。（取材自微博）

大陸爆劇女王孫儷和台灣演員吳慷仁合作的新劇「危險關係」近日收官，但收視似乎不如預期。孫儷在微博上發了一條動態，並搭配了近期在播劇集熱度排行，似乎在為新劇收視抱不平；網友驚呼，「連娘娘都要下場催數據了嗎？」

網易號「萌神木木」報導，孫儷為新劇「危險關係」發布的收官動態中寫道：「此劇的生命力，猶如片中的顏聆那般頑強，這朵野百合有沒有春天我不知道，但這朵花骨朵還在拚命地發芽，生長…」，單看文字還算積極，但搭配配圖就顯得有些微妙了。

該配圖正是近期在播劇集熱度排行，她主演的新劇「危險關係」排在第二，輸給了郭敬明拍的古偶「月鱗綺紀」。再回過頭看孫儷選擇的措辭如「頑強」、「有沒有春天」、「拚命發芽，生長」，讓許多網友認為她是在催數據。再看孫儷在評論區的回覆「感謝觀眾」、「因為你們的愛，讓愈來愈多的人看到了這部戲」，透露的都是好劇值得被更多人看到。

另一方面，吳慷仁也在微博上向觀眾喊話，他發文稱，「謝謝已經看完的朋友，先別急著生氣，等個兩天，大家都一起追完了，再一起罵罵羅梁吧」。

吳慷仁在「危險關係」中飾演精神科醫帥「羅梁」，表面溫文儒雅，卻擅長PUA控制，連他自己都承認多次被角色氣到，罵說「這種人根本不該存在這世上」；網友更形容他「PUA大師恐怖具象化」，不少人更因吳慷仁的演技令人背脊發涼，而記住了他。

孫儷和吳慷仁在劇中有精采的對手戲。（取材自微博）
孫儷和吳慷仁在劇中有精采的對手戲。（取材自微博）

微博 孫儷 吳慷仁

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