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宣傳電影比愛心…梁朝偉被迫營業？ 網：像走失老人求救

娛樂新聞組／綜合報導
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梁朝偉比愛心，被網友笑稱像失智老人在求救。（取材自微博）
梁朝偉比愛心，被網友笑稱像失智老人在求救。（取材自微博）

坎城影帝梁朝偉近日在南韓香港等地宣傳主演的電影「寂靜的朋友（Silent Friend）」，他在首爾被要求擺出多款比心手勢，網友笑稱「太萌了」、「努力配合的樣子又乖又好笑」、「老人被迫營業既視感拉滿」、「像走失老人在求救」。針對網友評論，梁朝偉受訪時大方回應：「我不習慣做這些，但能令人開心又有什麼所謂。」

由匈牙利女導演伊爾蒂寇恩伊達（Ildiko Enyedi）執導的電影「寂靜的朋友」，以一顆古老銀杏樹為核心，探討人類與自然世界的連結、科學探索的本質，以及跨越時間的溝通形式。在片中飾演神經科學家的梁朝偉，其角色橫跨整部電影的三個時代線。

「寂靜的朋友」在德國上映後，再到瑞士、義大利、法國、南韓等國宣傳，其中，梁朝偉在南韓宣傳時被要求擺出多種手比愛心的手勢，只見他面無表情，只有雙手比出各式各樣的愛心。網友笑稱，「這是有什麼KPI要求嗎」、「梁朝偉：我是誰我在哪，為什麼要比愛心」、「這比心手勢配上他的臉，也太有反差感了」、「這名場面我能笑一年」、「別再為難佛系影帝了」。

梁朝偉近日出席「寂靜的朋友」香港首映時，被記者問到網友指他好像「被迫營業」一事，他笑稱：「我不習慣做這些，但能令人開心又有什麼所謂，我有笑的。」他並透露，拍攝「寂靜的朋友」相當愉快且充滿啟發，自覺電影生涯踏入第三階段，走出了舒適圈，未來希望可以多接觸不同類型的作品。

梁朝偉表示，這次他在戲中演繹腦神經科學家，要對銀杏樹演戲，但一點也不孤單，反而覺得很好玩。他透露，拍完「寂靜的朋友」後，他體會到樹木也有智慧和意識，現在每天上山跑步，對樹木多了一份尊重，會反思人類與大自然的關係。

而在南韓宣傳時，梁朝偉被問到從影多年，哪一部作品最具代表性？他回答：「每一部電影對我來說都很重要，如果要選一部，我會選『花樣年華』」。

梁朝偉出席香港國際電影節，參加「寂靜的朋友」首映。（取材自微博）
梁朝偉出席香港國際電影節，參加「寂靜的朋友」首映。（取材自微博）

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