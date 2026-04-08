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拒炒湯唯舊情低調娶妻 50歲田雨逆襲變「黃金配角」

記者陳穎／即時報導
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田雨現在知名度大增，走出自己的路。(摘自田雨微博)
田雨現在知名度大增，走出自己的路。(摘自田雨微博)

大陸男星田雨今年邁入50歲，過去曾與女星湯唯有過一段為期3年的戀情，但他始終低調以對。如今的他家庭美滿，擁有穩定婚姻與亮眼事業，近年更憑藉「慶餘年」等熱門作品，成為戲約不斷的「黃金配角」。

田雨2004年與剛畢業的湯唯因合作電影「警花燕子」相識相戀，兩人並展開同居生活。然而，隨著湯唯接演李安執導的「色，戒」，也成為兩人關係的轉折點，儘管外界揣測不斷，兩人最終和平分手。

湯唯曾受訪感性表示：「田雨是一直以來對我最好的人。」而田雨則始終未多談舊情，以沉默展現對過去的尊重。田雨在2009年拍攝「石榴花開」與女星王玥相識並結婚，婚後兩人育有2個女兒，王玥淡出演藝圈專心照顧家庭。

田雨的演藝之路沉潛多時，直到2015年在喜劇電影「夏洛特煩惱」中飾演「王老師」一角，以鮮明形象讓觀眾留下深刻印象。真正讓他人氣翻轉關鍵，則是2019年播出的「慶餘年」。他飾演的王啟年原本設定簡單，但他主動為角色撰寫長達10頁的人物背景，讓這個「愛財又怕老婆」的小人物變得立體鮮活，播出後大受歡迎。

近年來，田雨戲約不斷，2023年一年內就有5部作品接連播出；2026年他再推新劇「好好的時光」與「冬去春來」，拍攝「冬去春來」期間，他甚至提早到片場協助搬運煤塊，只為讓畫面更具真實感，敬業態度備受劇組讚賞。

湯唯 李安

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