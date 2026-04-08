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吳慷仁「危險關係」PUA孫儷 發文要觀眾「先別急著生氣」

記者趙大智／台北即時報導
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中國認為少見吳慷仁這類男主角。(取材自微博)
中國認為少見吳慷仁這類男主角。(取材自微博)

台灣男星吳慷仁赴中國發展，在爭議聲中接下與孫儷合作的「危險關係」，雖有雜音指收視不如預期，仍在對岸投下不小震撼，形容他「PUA大師恐怖具象化」，更有票選「內娛（指大陸娛樂圈）有誰可以演吳的角色」，似乎無解。而吳慷仁則要大家「先別急著生氣」，等過2天所有人都追完了，再一起罵他即可。

台灣其實已習慣「危險關係」這樣的類型劇，但對大陸觀眾而言卻是十分少見及刺激。開播前，不少人最多只知吳慷仁是台灣金馬影帝，甚至會問「跟孫儷對戲的男主角是誰」？不過開播後，他因為讓人背脊發涼而被記住了，而導演薛曉路之所以相中他，就是因為他身上有大陸演員缺少的特質，像是斯文敗類。

吳慷仁劇中飾演精神科醫帥「羅梁」，表面溫文儒雅，卻擅長PUA 控制，連他自己都承認多次被角色氣到，罵說「這種人根本不該存在這世上」。而他在受訪時提到孫儷多才多藝，持續飲控運動，自律性甚強，體力更是超好，兩人一些衝突交手戲，乍看男生強勢，其實他才是被她拖著走的那個，連喘息聲都是真的，自嘲「體力沒她好」。

「危險關係」22集已播完，但吳慷仁顯然仍想「讓子彈飛一會兒」，他先感謝已看完的朋友，要他們先別急著生氣，等個2天，大家都一起追完了，再一起罵罵羅梁吧。

而飾演女主角「顏聆」的孫儷，除了分享「「危險關係」已在夯劇「逐玉」之前，也呼籲全天下女孩們「好的戀愛關係，是會讓彼此相互成長的，一旦一段關係，讓妳開始否定自己，請遠離」。

孫儷很心疼「顏聆」。(取材自微博)
孫儷很心疼「顏聆」。(取材自微博)

孫儷 吳慷仁

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