再撞唐嫣角色 楊冪新劇被看衰… 網分析「一原因」

楊冪(見圖)和唐嫣曾是娛樂圈著名的「好閨密」。(取材自微博)

大陸女星楊冪 將搭檔男星劉學義主演古裝新劇「江山大同」，她在劇中飾北燕公主馮娷(馮太后)，年齡跨度34年，相當考驗演技。但有網友想起，唐嫣也曾在「錦繡未央」飾演北魏馮太后原型角色「李未央」。「撞角色」讓網友看衰楊冪，將重演「何以笙簫默」歷史。

楊冪、唐嫣曾是娛樂圈著名的「好閨密」，但兩人友情因資源競爭漸漸淡化。近日，楊冪官宣將開拍古裝劇「江山大同」，這是首部以女性政治家馮太后為核心的歷史正劇。不過，楊冪飾演的「馮娷」，與唐嫣十年前在「錦繡未央」中飾演的女主「李未央」的原型角色一樣，都是北魏馮太后。但是，不少網友並不看好楊冪扮演此角色。

其實，早在2015年，唐嫣搭檔鍾漢良演出電視劇「何以笙簫默」一舉暴紅後，同年，楊冪接演電影版「何以笙簫默」，但沒想到被吐槽是「爛片」，票房和口碑慘遭滑鐵盧。

此外，網友看衰「江山大同」的原因還包括，影片初期簡介疑似篡改史實，將馮太后主導的「均田制」、「俸祿制」等改革歸因於「繼承亡夫遺志」，削弱其獨立政治家形象，後經維權才修改。

通告單並顯示女主角戲分僅占30%，遠低於男配戲分，馮太后執政期高光劇情被壓縮至結尾，網友擔心偏離「女本位正劇」定位。