我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫演過耽改劇 網笑：造型太土 幸好沒播

川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

上衣+熱褲露小蠻腰…趙麗穎為角色苦練鋼管舞 正片還是被剪

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎為了電影「向陽花」苦練鋼管舞。(取材自微博)
趙麗穎為了電影「向陽花」苦練鋼管舞。(取材自微博)

由大陸導演馮小剛執導，大陸女星趙麗穎主演的電影「向陽花」，講述單親媽媽高月香，在社會壓力下掙扎求生的故事。趙麗穎展現了角色的破碎感與堅韌性，獲讚演技狠辣。近日，趙麗穎工作室曬出「高月香舞蹈訓練圖」，展現了她為角色苦練鋼管舞的幕後付出，引發全網對演員敬業精神與角色塑造的熱議。

趙麗穎為了詮釋「向陽花」中刑釋人員「高月香」這一底層女性角色，專門學習了鋼管舞技能。儘管相關舞蹈片段因電影敘事調整，在正片被剪掉，但訓練圖記錄了她沉浸式打磨角色的歷程。

從畫面中可見，趙麗穎穿了短版上衣和熱褲，露出小蠻腰，正在練習鋼管舞。她的肢體線條兼具力量感與柔美，纖細腰身被網友形容為「奪命彎刀」。片中角色需在酒吧謀生，舞蹈是塑造人物真實感的關鍵技能。

最令網友震驚的是，趙麗穎的上衣已被汗水濕透，濕到幾乎可以擰出水來。

據鋼管舞教練透露，趙麗穎在2025年夏季39℃高溫、無空調的訓練室持續練習，全身濕透仍反覆打磨動作，甚至帶腰傷加練。

雖然「向陽花」正片中，趙麗穎跳鋼管舞鏡頭最後被剪掉，但仍無損觀眾對趙麗穎敬業精神高度認可。

「向陽花」最終以中小成本拿下2.3億人民幣(約3300萬美元)票房，榮登2025年清明檔冠軍，趙麗穎塑造的高月香因「眼含溫柔、堅定、狠勁三重力量」被觀眾評為「年度驚艷角色」。

趙麗穎

上一則

費玉清封麥7年回歸低調生活 老友方芳嘆斷聯：我也很想他

下一則

「霹靂嬌娃」50周年 昔日3「天使」世紀合體 粉絲感動

延伸閱讀

再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」

再撞角色…楊冪新劇未拍先被看衰 網友重提唐嫣「這部劇」
觀影說劇／劉燁、聶遠雙影帝「叵測」飆演技 比「狂飆」還狂

觀影說劇／劉燁、聶遠雙影帝「叵測」飆演技 比「狂飆」還狂
「小趙麗穎」長大了 18歲黃楊鈿甜接棒9年意難平終續命

「小趙麗穎」長大了 18歲黃楊鈿甜接棒9年意難平終續命
甩「粉底液將軍」負評？ 張凌赫素顏照被讚：比精修還Man

甩「粉底液將軍」負評？ 張凌赫素顏照被讚：比精修還Man

熱門新聞

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
《逐玉》中的武安侯（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的項羽（下圖）。(取材自微博)

對比粉底液將軍 何潤東「滄桑霸王」翻紅 獲邀亮相蘇超

2026-04-03 14:36
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場