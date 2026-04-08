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張凌赫演過耽改劇 網笑：造型太土 幸好沒播

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張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫近日憑藉古裝劇「逐玉」暴紅。(取材自微博)
張凌赫近日憑藉古裝劇「逐玉」暴紅。(取材自微博)

憑藉古裝劇「逐玉」暴紅的大陸男星張凌赫，竟然演過耽改（BL）劇？近日，張凌赫被扒2021年殺青的古裝劇「吉星高照」至今未播出，隨著該劇相關路透照流出，不少網友吐槽「造型也太土了」，還有人大喊「被醜笑了」、「幸好沒播出」。

「吉星高照」改編自墨香銅臭的小說「天官賜福」，講述溫潤和善的花冠武神「謝憐」（翟瀟聞飾演），與邪魅浪蕩的絕境鬼王「花城」（張凌赫飾演）在凡間歷練，攜手解決一件件詭譎的事情，並逐漸接觸到了看似光鮮亮麗的仙界眾神官的黯然往事。「謝憐」和「花城」發展出超脫性別的絕美虐戀，劇版則改編成「兄弟情誼」。

該劇於2021年8月開機，同年12月殺青，是「耽改101」熱潮中的重點項目之一。

可惜，「吉星高照」受到題材審查影響，播出計畫一再延宕，尤其隨著張凌赫近日聲勢大漲，這部劇也成為粉絲心中最大「殘念」。

據悉，該劇未能播出的核心原因是政策收緊，耽改題材面臨嚴格審查。「吉星高照」雖經多次補拍和修改，但仍未取得播出許可證，與陳飛宇、羅雲熙的「皓衣行」和王安宇、范丞丞的「左肩有你」等多部同類作品一同被擱置。

近日，隨著張凌赫人氣攀升，「吉星高照」路透照在網上瘋傳。有網友驚呼，張凌赫、翟瀟聞的造型也太土了吧。

從畫面中可見，兩人從妝容、髮型到服裝都很陽春，尤其張凌赫完全沒有「逐玉」中的帥氣將軍的模樣，反而像在演短劇，網友紛紛吐槽「還好沒播，救了張凌赫一命」、「這妝造比20年前的劇還雷人」、「本人應該也很慶幸沒播吧」、「被醜笑了」、「也算黑歷史吧」。

張凌赫(右)、翟瀟聞的造型引來網友吐槽。(取材自微博)
張凌赫(右)、翟瀟聞的造型引來網友吐槽。(取材自微博)

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