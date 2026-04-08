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吳慷仁「笑著發瘋」演技封神…孫儷：他讓我感覺自己真被PUA了

娛樂新聞組／即時報導
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孫儷(左)搭檔吳慷仁主演「危險關係」，被讚「高手過招」。(取材自微博)
孫儷(左)搭檔吳慷仁主演「危險關係」，被讚「高手過招」。(取材自微博)

孫儷吳慷仁主演的新劇「危險關係」3月底開播以來，話題不斷，隨著劇情進入高潮，不少觀眾狂讚吳慷仁演技，尤其他「笑著發瘋」的微表情，搭上孫儷從強裝鎮定到崩潰的演繹，被業內評為「教科書級對手戲」、「高手過招」，連孫儷自己都說，「他讓我感覺自己真被PUA了」。

「危險關係」講述孫儷飾演的大學老師「顏聆」因學生感情糾紛，認識了吳慷仁飾演的心理醫師「羅梁」，但羅梁是PUA（心理操控）高手，為了接近顏聆積極協助她，兩人越走越近。隨著感情進展，顏聆也踏進了一場危險的感情關係之中。

劇中，簡蕾蕾的案子原型為轟動一時的「北大包麗案」，講述樂觀女性因遭控制而自殺；另外劇中也包含「翟欣欣案」等社會案件元素，揭露極端的愛情操控。

吳慷仁飾演的羅梁具有「斯文敗類」的複雜特質，他表面溫潤儒雅，內在陰鷙偏執，透過微表情、眼神停頓和精心設計的謊言展現情感操控的隱蔽性。例如初遇顏聆時關切眼神與轉身後陰鷙目光的反差，用打火機灼燒手部疤痕的即興表演，均強化了角色的病態特質。

而為了貼近精神操控者的人設，吳慷仁開拍前特地赴上海醫院進行田野調查，研究心理疾病患者的病識感。在拍打火機灼燒手部戲分時，因追求真實痛感用壞兩個打火機。

吳慷仁的表演被評價為「內娛無代餐」，尤其擅長刻畫複雜人性，連女星馬思純都在微博感嘆，「慷仁哥演得太好了！逃跑ing…」。甚至有人狂問，「吳慷仁是來內娛炫技的嗎？」

不過，「危險關係」的收視率呈現「高開低走」趨勢，開播時憑藉孫儷的扛劇能力，在三大衛視拿下不俗開局，但後續受到題材壓抑、宣傳不足及市場大盤低迷等影響，收視下滑，網播熱度也不如預期。

孫儷 吳慷仁

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