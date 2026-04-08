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因為短劇吵了起來…網調侃：吳鎮宇鎮住了宇宙卻沒鎮住何賽飛

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何賽飛認為演員應該有自己的選擇、自己的價值取向。(取材自微博)
何賽飛認為演員應該有自己的選擇、自己的價值取向。(取材自微博)

真人綜藝「無限超越班4」日前開播，評委之一的何賽飛，怒批當下部分短劇價值觀惡劣，直言其會帶歪青少年，不料話音剛落，就被另一名評委吳鎮宇當場反駁，兩人各執一詞、互不相讓，場面一度尷尬。網友調侃，「吳鎮宇鎮住了宇宙卻沒鎮住何賽飛」，相關話題登熱搜。

揚子晚報報導，這一季「無限超越班」首度設置短劇賽道與長劇賽道對抗模式，引入了多位頭部短劇演員與長劇演員同台競技。在點評交流環節中，何賽飛十分直接地表達了自己對於當前部分短劇劇情價值觀低劣的不滿。

她說，「不能茍同這些莫名其妙的情節構造，甚至於泛濫著低俗價值的這樣的內容，我哪怕沒有錢賺，我也應該有自己堅定的立場、態度」。還表示，目前短劇流行的「嫁入豪門即成功」、「霸道總裁強制愛」等套路，存在不良引導，需要引起警覺，並提出演員應該有自己的選擇、自己的價值取向，「不合適的角色就不要出演」。

另一位評委吳鎮宇當場反駁她，「如果按照你們這個規則，我們這個行業就不用生存了」。

吳鎮宇稱，「這是一個生態的問題，你不能讓很多人為了理想去失業，沒有生活」。何賽飛反駁吳鎮宇觀點，聲明自己不是說短劇這個形式不好，而是一些短劇的內容有問題，吳鎮宇則認為是觀眾的問題。何賽飛回應，「你不給他看，就不會看到這些」。兩位評委爭執不休。

對此，不少網友表達支持何賽飛，讚她捍衛職業尊嚴，認為演員作為公眾人物必須抵制低俗；但有有不少網友站隊吳鎮宇體諒新人演員生存壓力，「先吃飽飯再談理想」是現實選擇。相關話題在網上引起熱議。

吳鎮宇在節目中表達自己的想法。(取材自微博)
吳鎮宇在節目中表達自己的想法。(取材自微博)

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