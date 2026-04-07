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喬任梁猝逝10年 父母悔恨太晚發現：錯過兒求救訊號

記者陳穎╱綜合報導
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喬任梁過世10年，是粉絲心中的痛。(取材自微博)
喬任梁過世10年，是粉絲心中的痛。(取材自微博)

大陸男星喬任梁於2016年9月16日因憂鬱症離世，得年28歲，當年消息震撼各界，也讓無數粉絲心碎不已。時隔近10年，在清明節前夕，其父母首度對外還原他離世前的身心狀況，令人鼻酸。

喬任梁父母透露，兒子長期深受憂鬱症所苦，當時已連續失眠近20天。離世前一天，他仍陪家人度過中秋節，卻輕聲說出「我累了」這句話。父親當時搭著他的肩膀，察覺身體異常僵硬，事後才得知，那可能是憂鬱症引發的肌張力障礙徵兆。沒想到隔天便傳來噩耗，趕到住處時，桌上散落著大量藥物，僅能辨認出褪黑素。

回憶過往，父親坦言，喬任梁生前常將窗簾緊閉，對外稱是在「背台詞」，其實是長時間將自己封閉在情緒之中；身上的傷痕也被解釋為拍戲所致。種種異狀，如今回想都是求救訊號，但當時家人因對憂鬱症缺乏認識，未能及時察覺。

父母也曾勸他暫別演藝圈，但他看著同期出道的付辛博與井柏然發展順利，仍選擇咬牙堅持，想再拚一把。喬任梁父母強調，憂鬱症並非「脆弱」，而是一種需要被正視的疾病，也特別提醒大眾關注「微笑憂鬱」的徵兆，那些看似堅強、講義氣的人，往往正默默發出求救訊號。

在失去兒子的這10年，他們努力走出傷痛，延續喬任梁生前的品牌，並將部分收益投入憂鬱症公益，希望能幫助更多人。談及兒子的個性，父母更是心疼不已，表示他生前重情重義，曾借錢幫朋友開店，卻有不少款項無法收回，甚至遭人否認借款；但他從不向家人訴苦。父母哽咽寫下：「下輩子，別那麼懂事了，做個被人疼愛的小孩。」

憂鬱症

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