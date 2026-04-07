「慶餘年」小范閒16歲了 網喊「張若昀可以放心老去了」

韓昊霖演過不少膾炙人口的影視作品。(取材自微博)

當00後還在搶番位，05後已憑演技悄悄上桌了。近日熱播的電視劇「隱身的名字」，韓昊霖和王聖迪在劇中飾演少年時期的何宇穹和任小名，這兩個才十幾歲的演員將少年人懵懵懂懂的愛情演得絲絲入口，尤其是韓昊霖兼具青澀和穩重的演出，讓網友直呼「張若昀你可以放心老去了」。

許多人對韓昊霖這個名字不一定熟悉，但一講到「慶餘年」裡人小鬼大的小范閒，都會頻頻點頭。在「驕陽似我」裡，韓昊霖飾演姜銳，是個「唯姐姐主義」的快樂小狗，把原著裡人設平平的姜銳演出了通透與喜感，獲得不少觀眾喜愛。

其實，今年才16歲的韓昊霖已經有十年的演藝經歷，他4歲拍攝迪士尼廣告，10歲提名百花新人獎，15歲憑藉「我的朋友安德烈」站上國際電影節的領獎台，在05後中表現相當突出，更打趴許多星二代。

網易號「FUFASHION」報導，導演徐崢曾經多次誇讚韓昊霖的戲好，從不把他當小孩看，把他當成熟演員交流，而韓昊霖也確實有著超乎年齡的沉穩。

他發言時邏輯清晰，言之有物，不像小孩背大人的稿子，而是加入了自己的思考；對工作更是敬業、有責任心。

拍「慶餘年」時，才十歲的韓昊霖要吊鋼絲懸在百米懸崖上，雖然他嚇到一直腿抖，但受訪時卻一點也不叫苦，懂事地回應：還挺好玩的。

現年16歲的韓昊霖已經有了年輕而真誠的煩惱，「到了這個年紀我開始慢慢失去一些我之前有的」。曾被調侃是張若昀和胡彥斌綜合體的他也一直強調，「自己長得不夠帥，演戲就要多努力。」