馬伊琍大女兒曬合影 文章「髮量稀疏」掀話題

35--大女兒曬與爸爸文章(右)合照，掀起網友討論。(取材自微博)

大陸藝人文章與馬伊琍 的女兒文君竹4日在社交平台上曬出與爸爸的合影，兩人頭靠在一起親密合影，有網友說，文君竹笑起來和媽媽馬伊琍特別像，也有網友覺得父女倆鼻子長得一模一樣。42歲文章的狀態則成了全網討論焦點，不少網友認為他看起來頭髮稀疏略顯老態，「文章髮量」話題還登上了熱搜。

照片中，17歲的文君竹身穿休閒裝，與父親文章頭貼頭依偎在一起，網友們對文君竹的長相也津津樂道，有人認為她完美繼承了父母優點，眼睛、下巴像媽媽馬伊琍，臉型、鼻子和嘴巴則像爸爸文章。還有人感慨時光飛逝，表示文章看起來老了許多，眼尖的網友發現文章的髮量偏少，感覺稀疏到快沒了，有些顯老態。

隨後「文章髮量」詞條登上熱搜榜首，網友們討論炸開了鍋，不理解文章「怎麼就老成這樣了？」多數人感慨歲月無情，說脫髮是中年男性的通病，沒必要過度解讀。也有少數網友翻舊帳，提到2014年文章的出軌事件，說他如今的樣子是自找的。

這不是文君竹第一次分享與父母的合照。去年她16歲生日時，也曾曬出與文章和馬伊琍的合影。

2014年3月，文章出軌姚笛被曝光，馬伊琍回應「且行且珍惜」。2019年7月，姚笛宣布婚訊後不久，文章和馬伊琍宣布離婚，澄清「無第三方關聯」。離婚後，兩人以「親人身分」共同陪伴女兒成長。這些年，馬伊琍全身心投入電視劇創作，文章則轉型深耕話劇。