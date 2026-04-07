易烊千璽演短劇？原來遭AI偷臉、偷聲 張婧儀也受害

短劇「步步傾心」(圖)女主愈來愈像張婧儀。(取材自微博)

大陸短劇聲勢高漲，成為新一代流量密碼，隨著AI技術介入，對影視產業造成全面衝擊，連頂流男神易烊千璽、95小花張婧儀也遭AI生成短劇盜用肖像、聲音，造成形象損害。此外，26歲短劇女神田園不堪被AI取代，出道短短3年決定退出短劇圈。

易烊千璽肖像、聲音遭短劇「午夜公車：她捉詭超兇的」盜用。(取材自微博)

短劇平台「紅果」上線的「午夜公車：她捉詭超兇的」、「騙我投個好胎？行，你們別後悔」等AI生成作品，熱度分別達4000萬、7500萬，但其中角色臉部輪廓、五官及聲音被發現與男星易烊千璽高度相似。彈幕和留言區湧現大量用戶指認侵權身分。其中，「午夜公車」中用易烊千璽肖像的片段還是驚悚傾向視頻，惹怒不少粉絲。

另一部短劇「步步傾心」則從第7集起，女主愈來愈像張婧儀，後面更是直接替換成張婧儀的臉，大量觀眾被誤導，炒熱該劇熱度達3253萬。

不少網友看了氣炸，紛紛表示，「好噁心，感覺融了另一個人」、「太離譜了」、「AI劇裡的臉融合技術，是在考驗我們真愛粉的眼力嗎」。

紅果客服承認因「AI短劇是新類型，審核存在疏漏」，但聲稱「若已整改且版權方未追究，可能不下架」，被批推卸責任。最後在輿論壓力下，平台下架涉事劇集，但未主動提及審核機制調整。

易烊千璽工作室也緊急發出嚴正聲明，要求短劇製作方下架，警告對方若觸法，依照刑法第266條，若侵權行為獲利超過5萬人民幣，可能面臨最高10年的有期徒刑。工作室已委託律師展開蒐集證據及訴訟評估，要求立即下架所有侵權內容。

「AI取代真人演出」事件層出不窮，短劇女神田園發長文，感慨對行業現況的失望，出道3年來她堅信做好演員本分即可，但環境改變，「頭部演員被吹捧，低價演員被壓榨，像我這樣不願低頭、不願迎合，不願把自己變成數據和商品的，就懸在了半空中，高不成、低不就，曾經的一腔熱血，在看清規則之後，變成了深深的悲涼。」於是決定為三年表演事業畫下句點。

短劇「步步傾心」女主愈來愈像張婧儀，圖為張婧儀本尊。(取材自微博)