電影正片被剪…趙麗穎跳鋼管舞畫面曝光 網被「這細節」震驚

趙麗穎為了電影「向陽花」苦練鋼管舞。(取材自微博)

由馮小剛執導，趙麗穎 主演的電影「向陽花」，講述單親媽媽高月香，在社會壓力下掙扎求生的故事。趙麗穎展現了角色的破碎感與堅韌性，獲讚演技狠辣。近日，趙麗穎工作室曬出「高月香舞蹈訓練圖」，展現了她為角色苦練鋼管舞的幕後付出，引發全網對演員敬業精神與角色塑造的熱議。

趙麗穎為了詮釋「向陽花」中刑釋人員「高月香」這一底層女性角色，專門學習了鋼管舞技能。儘管相關舞蹈片段因電影敘事調整，在正片被剪掉，但訓練圖記錄了她沉浸式打磨角色的歷程。

從畫面中可見，趙麗穎穿了短版上衣和熱褲，露出小蠻腰，正在練習鋼管舞，她的肢體線條兼具力量感與柔美，纖細腰身被網友形容為「奪命彎刀」。片中角色需在酒吧謀生，舞蹈是塑造人物真實感的關鍵技能。

最令網友震驚的是，趙麗穎的上衣已被汗水濕透，濕到幾乎可以擰出水來。

據鋼管舞教練透露，趙麗穎在2025年夏季39℃高溫、無空調的訓練室持續練習，全身濕透仍反覆打磨動作，甚至帶腰傷加練。

雖然「向陽花」正片中，趙麗穎跳鋼管舞鏡頭最後被剪掉，但仍無損觀眾對趙麗穎敬業精神高度認可。

「向陽花」最終以中小成本拿下2.3億人民幣票房，榮登2025年清明檔冠軍，趙麗穎塑造的高月香因「眼含溫柔、堅定、狠勁三重力量」被觀眾評為「年度驚艷角色」。