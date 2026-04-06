龔俊演活「青年法官」盼在角色裡打磨、保持初心

龔俊認為，沈謝秩不僅是一個角色，更是他在2026年這個時間節點上的一次重要「沉澱」。(取材自微博)

2026年新開播電視劇中，龔俊在「家事法庭」中飾演的沈謝秩是一個獨特的存在，他存在於基層法院家事庭那理不清、剪不斷的「雞毛蒜皮」裡。近日，隨著該劇熱播，龔俊受訪時講述了他眼中，這個名為「謝秩」（取意神獸「獬豸」）的青年法官，是如何在煙火氣中完成一場關於正義與成長的自我進階。

新京報報導，「沈謝秩」這個名字，本身就帶著一種厚重的法理期許。「謝秩」取意於古代神獸「獬豸」，能辨曲直、識忠奸。對於這個角色，龔俊有著細膩的切入點，「沈謝秩的底色，是法律的敬畏感。」

沈謝秩不是天才，但足夠專注。大學期間成績優異，對法條熟悉得像條件反射。特殊的成長環境讓他養成了理性客觀的習慣——站在規則的角度思考問題，追求程序正義，相信法律的邏輯能解決一切。為了進入這種「法學之家」的磁場，龔俊也提前做了不少功課，去向家裡從事法律行業的長輩請教。他發現，沈謝秩這種環境下長大的孩子，邏輯方式和思維路徑是高度理性的。

在龔俊看來，沈謝秩的心理轉折是在逐漸變化、成長的，從最開始進入職場的「刻板」，到那些看似「狗血」的糾紛背後，他看到了普通家庭真實的生活困境，接觸了真實的家庭糾紛，體會到家事庭的「法」不在嚴謹的條文裡，而在對人情的洞察與平衡中，有了自己的「觀察與感觸」。

在處理那些充滿情緒張力的法庭戲、激烈的家事糾紛鏡頭時，龔俊刻意調整了自己的狀態，「審判席上要更端正沉穩，語速放緩，既不讓任何一方當事人覺得偏袒，也不會讓人感到冷漠。」而真正傳達這份「克制的同情」的是在調解庭上，在龔俊看來，是一次次的「反覆溝通、耐心傾聽、理解訴求」，沈謝秩不是靠言語共情，而是靠態度和分寸感來傳遞，是一種職業的分寸感。

對龔俊而言，沈謝秩不僅是一個角色，更是他在2026年這個時間節點上的一次重要「沉澱」。面對「現實主義題材」的選題，龔俊表現得非常清醒。他並不給自己畫定邊界，他在意的是角色的「成長弧光」。沈謝秩童年記憶裡那塊水磨石地面，成為了他演藝之路的隱喻，「沈謝秩是在法律的『磨石』上愈磨愈亮，我也希望在每個角色裡打磨，保持初心。」

正如龔俊送給沈謝秩的告別語，「你守護的不只是法律，更是千千萬萬個小家。這條路很長，但請你相信，保持這份初心，大膽往前走，時間會給你答案。」這位從法學之家走出來的青年法官，最終在基層的煙火氣裡，找到了正義最真實、最有溫度的模樣。