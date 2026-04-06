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劉嘉玲在東京度假被偶遇 穿著隨意「雙下巴」搶鏡

娛樂新聞組／綜合報導
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網友曬出劉嘉玲陪媽媽在東京度假時的偶遇照片裡，劉嘉玲的雙下巴明顯。（取材自小紅書...
網友曬出劉嘉玲陪媽媽在東京度假時的偶遇照片裡，劉嘉玲的雙下巴明顯。（取材自小紅書）

日前有網友在日本東京六義園偶遇劉嘉玲，隨手拍下的生圖直接衝上熱搜。畫面中，劉嘉玲素顏，一改往日時尚風格，穿搭隨意。許多網友關注的焦點放在了劉嘉玲的臉部和身材，指出她的雙下巴明顯、蘋果肌腫脹還變胖了，甚至調侃女星醫美的終點是蔡明，說她和蔡明愈來愈像。也有網友認為，60歲的劉嘉玲氣場十足，沒必要對女明星的外貌這麼苛刻。

據南方娛樂網報導，據網友曬出在東京偶遇劉嘉玲的照片，劉嘉玲穿著紅色新中式唐裝外套，搭配咖色休閒褲，皮膚白皙，面色紅潤，氣色很好，不過穿搭很隨意，鬆弛感很足，妥妥的休閒度假風，完全不同於她平日參加活動時的正式打扮，但手上大鑽戒、鑽石手鐲和珍珠耳飾一樣不少，精緻感拉滿。

劉嘉玲拿手機在發信息，旁邊站著的應該是劉嘉玲的媽媽王馥梅，今年已80歲，整個人狀態超級好。

可最搶鏡的不是珠寶穿搭，而是她低頭時格外明顯的雙下巴。生圖裡，劉嘉玲皮膚鬆弛的狀態和此前精修圖裡緊緻無紋的模樣判若兩人，瞬間引爆網友對劉嘉玲醫美過度、效果過期的討論，評論區吵得不可開交，不少網友都說嘉玲姐「胖了」，且蘋果肌腫脹，面部狀態奇怪。

這已經不是劉嘉玲第一次因面部狀態陷入爭議，短視頻平台上近日仍出現她活動生圖的吐槽帖，不少人直言她臉部繃得緊緊的，蘋果肌鼓得發亮，表情僵硬不自然，調侃女星醫美的終點是蔡明，說她和蔡明愈來愈像，辨識度直線下降。

網友調侃女星醫美的終點是蔡明。（取材自微博）
網友調侃女星醫美的終點是蔡明。（取材自微博）

細心的網友還發現，劉嘉玲穿的這件唐裝外套看來並非高端品牌，某寶同款售價不到1500元人民幣（約217.9美元），這對身家豐厚的劉嘉玲來說，算是平價穿搭，但仍顯得格外優雅。

不過也有網友說，60歲的劉嘉玲皮膚緊緻、身材挺拔，這個狀態已經吊打同齡人，不是醫美能做出來的，沒必要對女明星的外貌這麼苛刻。劉嘉玲平時沒事就跑步，還經常去東京滑雪，生活很自律身體很好，而且她有錢有閒，想讓自己變得更好很正常，只要不過度影響健康和表情，不用上綱上線。生圖雖暴露了歲月痕跡，但也讓粉絲看到了最真實的劉嘉玲，比精修圖裡的完美女神，更讓人覺得親切。 

日本 劉嘉玲

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