張凌赫在高鐵站被私生飯、代拍圍堵 工作室發聲了

張凌赫在高鐵站被私生飯與代拍圍堵到幾乎寸步難行。（取材自微博）

因古裝劇「逐玉」暴紅的男星張凌赫，近日也開始遭到飯圈文化的瘋狂騷擾。張凌赫抵達高鐵站準備搭車跑行程時，一路遭到私生飯與代拍貼身圍堵，張凌赫幾乎寸步難行，數度繞道並由工作人員開路仍無法擺脫。張凌赫被惹怒了，本人及其工作室日前罕見發聲明說重話，稱此舉已嚴重影響公共秩序及人身安全，對此「極度憤慨」並「嚴厲譴責」，嚴正警告立即停止一切違法行為。律師指出，這類惡意圍堵，最重可判7年有期徒刑。

據網傳現場視頻及網友爆料稱，事發在4月5日，結束了「逐玉」劇組拍攝的張凌赫，剛到高鐵站準備搭車趕往長沙錄製綜藝，就遭到大量人員貼身圍堵拍攝，鏡頭直接懟臉，有人故意擋路拖延其行進，導致現場秩序癱瘓，旅客通行受阻。

張凌赫在高鐵站被私生飯與代拍圍堵到幾乎寸步難行。（視頻截圖）

視頻顯示，大批疑私生飯和代拍人員人手一隻手機，密集包圍著張凌赫，張凌赫幾乎寸步難行，甚至有人惡意出現肢體接觸行為；而在高鐵站外，也傳出一段疑代拍人員當街阻路攔車拍攝張凌赫畫面，相關話題及視頻隨即衝上熱搜第一，引來大批網友撻伐圍堵亂象。

圍堵張凌赫的私生飯人手一機狂拍。（視頻截圖）

張凌赫工作室對此發聲明指出，「張凌赫在高鐵站正常行程途中，遭遇部分私生飯及代拍人員嚴重擾亂公共秩序的行為。相關人員無視公共安全，對張凌赫先生進行圍堵、近距離拍攝，並惡意擋路，導致現場秩序極度混亂，已嚴重影響正常通行秩序與旅客出行安全。我司極度憤慨，嚴厲譴責這種不惜危害公共安全、侵犯他人合法權益的違法行為」。

聲明指出，堅決抵制任何形式的私生飯行為及代拍行為，強烈呼籲所有粉絲及公眾，理性追星，尊重藝人個人空間與隱私，將關注點回歸作品，任何喜愛都不應以犧牲公共安全與他人權益為代價。 嚴正警告相關私生飯及代拍人員，立即停止一切圍堵、跟拍、傳播相關非公開行程影像等違法行為，我司將保留一切追究相關人員法律責任的權利。

張凌赫本人隨後也轉發聲明，並提醒「請大家遵守公共秩序，把真正的支持放在安全的地方。十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面，謝謝大家」。

疑代拍圍堵張凌赫的車。（取材自微博）

大象新聞引述上海理振律師事務所律師李振武表示，據2026年1月1日起施行的新修訂「治安管理處罰法」，採滋擾、糾纏、跟蹤等方法干擾他人正常生活的，可處5日以下拘留或1000元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處5至10日拘留，可以併處1000元以下罰款。若行為升級，可能觸及刑法「侵犯公民個人信息罪」，情節特別嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。