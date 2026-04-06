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「浪姐」初舞台奪冠 蕭薔：我天生就是冠軍的料

記者林士傑／綜合報導
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蕭薔演唱「一簾幽夢」獲得超高成績。(取材自微博)
蕭薔演唱「一簾幽夢」獲得超高成績。(取材自微博)

57歲的蕭薔駐顏有術，頂著「台灣第一美女」頭銜參賽真人秀「乘風2026（浪姐7）」，上周在初舞台展現穩健台風，最終一舉奪冠。反觀曾沛慈在網路人氣穩居冠軍，似乎成為節目操弄的目標，最終揭曉結果爭議連連，讓大批粉絲替她叫屈。

「乘風2026」賽事主打全開麥、不修音的直播模式，33位選手在初舞台分組對抗。蕭薔獻唱「一簾幽夢」，聲音雖有些抖，仍拿下509分，擊敗港星鄭嘉穎的老婆陳凱琳。被問到有沒有信心成為總冠軍？蕭薔幽默表示：「我啊？我已經是冠軍了啊，我天生就是冠軍的料，我從來不需要為冠軍這件事情去煩惱。」

蕭薔在節目上自嘲年齡最大，是「上古神燈」，提出「不一定要逐玉（名利），但一定要逐夢」；拉票時高喊「投我投我」，台上優雅與台下幽默的反差收穫大量好感。 

但也有部分觀眾質疑，對比同場陳凱琳（373票），認為509分含「情懷濾鏡」或「人情票」；年輕族群指傳統唱腔缺乏突破，選曲與流行舞台適配度不足。輿情數據顯示，約40.2%觀眾支持「實至名歸」，26.9%質疑合理性。

此外，曾沛慈在場上選唱「一個人想著一個人」，最後以483分勝出。而她在網路票選成績一馬當先，開播前的「乘風評值」與「實時預測榜單」雙雙奪冠，在「乘風QUEEN」票選活動卻被張月逆轉：有83萬人評級的曾沛慈，竟輸給59萬人的張月，大批網友心生不滿、砲轟節目黑箱作業。

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