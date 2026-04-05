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黃曉明違法道歉 帶9歲兒子大街騎自行車被檢舉 親自謝罪：我很愧疚

記者陳穎／即時報導
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黃曉明帶兒子一同騎車，卻違反了交通規則。（取材自黃曉明微博）
黃曉明帶兒子一同騎車，卻違反了交通規則。（取材自黃曉明微博）

中國男星黃曉明出道28年形象正面陽光，近日卻因一組與兒子騎車的照片掀起爭議。他在微博分享與9歲兒子「小海綿」於上海街頭騎自行車的畫面，原本溫馨的親子時光，卻被網友質疑違反交通規定。

照片中，黃曉明戴著鴨舌帽與口罩，與兒子一同騎車外出，並寫下「和兒子一起春日騎行」等字句，鼓勵大家趁好天氣多出門走走。不過貼文曝光後，隨即有網友指出，依照相關法規，未滿12歲的孩童不得騎自行車上路，質疑其行為恐有違規之虞，也批評應更重視孩子安全。

面對輿論壓力，黃曉明隨後刪除相關照片，並於5日發文公開致歉，坦言是經網友提醒才得知相關規定。他表示：「我深感愧疚，作為父親，本該以身作則，把孩子的安全與遵守法規放在首位。」並承認此次是自己的疏忽。

此外，黃曉明也透露，已前往交警部門準備接受處罰，但因適逢假期未能受理，承諾將於上班時間再行辦理相關程序。他同時呼籲家長重視交通安全，「孩子學會騎車不等於可以上路」，強調遵守規定才是對孩子最好的保護，並再次向大眾致歉，表示未來會更加謹慎。

微博 黃曉明

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