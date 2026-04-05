登「浪姐7」翻車走音暴紅 絕美「J女郎」掰了9年婚

江語晨因直率態度重新翻紅。（取材自微博）

曾被封為「J女郎」的江語晨，2016年嫁給美國機師淡出，去年宣布恢復單身，近日上中國真人秀「乘風2026（浪姐7）」演出翻車，雖然最終排名居後，卻因直率態度重新翻紅。

江語晨2007年擔任周杰倫 「最長的電影」MV女主角，隨後又參演電影「熊貓人」，和周杰倫緋聞傳了多年，不只被目擊同遊美國，也傳出周杰倫化名「陳少榮」替她創作，不過雙方始終沒認愛。她2016年在拉斯維加斯結婚，跟美國機師育有一對兒女，當時她說：「謝謝大家對我的關心，希望每個女生都能找到屬於自己的那份幸福。」

去年10月她透過社群宣布離婚，表示孩子的爸爸因為工作關係，常年不在家，小孩出生後都是她一個人照顧，所以離婚後對小孩的生活而言沒有太大改變。她也談到跟前夫的關係沒有因此惡化，「我們現在還是朋友，沒有到好啦，就是朋友」。

38歲的她以「乘風2026」亮麗重返幕前，節目主打直播、不修音、全開麥的模式廝殺，在初舞台演唱代表作「最後一頁」的她意外掉漆，似乎過度緊張而走音。落敗的她事後稱走音並不嚴重，之前在簽唱會、演唱會是非常正常的事，「人不可能都是完美的，已經十多年沒上來了，我來這裡超開心是能認識這麼多姐姐，給我一些機會吧！你們不會跑調（走音）嗎？我會更努力」，憑著直率態度收服一票粉絲，並且引發熱議。