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「小趙麗穎」長大了 18歲黃楊鈿甜接棒9年意難平終續命

記者陳慧貞／即時報導
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18歲黃楊鈿甜接棒主演「冰湖重生」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
18歲黃楊鈿甜接棒主演「冰湖重生」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

女星黃楊鈿甜主演古裝熱血新劇「冰湖重生」，該劇為2017年現象級爆款「楚喬傳」正統續集，開播前最具話題性的便是當年年僅9歲的她演出童年楚喬，如今18歲的她親自接棒「冰湖重生」成人版楚喬角色，完成跨越9年的命運連結，從眼神到氣質全面升級，更為角色注入「宿命感」，被劇迷狂讚根本是「天選楚喬」。

黃楊鈿甜在2017年陸劇「楚喬傳」中飾演幼年版楚喬。（圖／台灣大哥大MyVide...
黃楊鈿甜在2017年陸劇「楚喬傳」中飾演幼年版楚喬。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

黃楊鈿甜在「楚喬傳」飾演趙麗穎幼年時期一炮而紅。（圖／台灣大哥大MyVideo提...
黃楊鈿甜在「楚喬傳」飾演趙麗穎幼年時期一炮而紅。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

當年的「楚喬傳」中，9歲的黃楊鈿甜在劇中幾乎零台詞，憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，將角色的倔強與要強發揮淋漓盡致，令觀眾印象深刻，尤其與趙麗穎飾演的成年楚喬在情緒上的銜接與轉換，更被讚是「無縫接軌」。而當時趙麗穎與林更新搭檔成為無數觀眾心中的經典CP，但大結局卻停在最虐心的「冰湖之戰」，諸葛玥（林更新 飾）墜湖生死未卜，楚喬隨之跳入冰水，畫面戛然而止，留下劇迷長達9年的「意難平」，網友甚至笑稱「撈了9年還沒撈到」，讓續集「冰湖重生」在2024年底宣布開拍與選角時就自帶爆款體質。

雖然原班人馬未回歸，但「冰湖重生」主演被網友一致認證「神選角」，不但女主角黃楊鈿甜升格主演，男主角更找來憑藉「星漢燦爛」、「九重紫」人氣飆升的男星李昀銳，此次詮釋從冰湖死裡逃生、轉為隱忍謀士的諸葛玥，戰損造型與破碎感演技讓人一秒入戲，體育生出身的他更讓粉絲直呼期待，總製作人張萌在「九重紫」尚未播出前就決定選用李昀銳，大讚他：「眼神中有著諸葛玥該有的隱忍與深情」，看見李昀銳爆紅後的高人氣也欣慰，「押注新人需要勇氣，但一切都很值得。」

李昀銳演出「冰湖重生」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
李昀銳演出「冰湖重生」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

「冰湖重生」最新釋出的預告更是虐度全面升級。諸葛玥（李昀銳 飾）深情對楚喬（黃楊鈿甜 飾）承諾：「我答應你，我們會永遠在一起。」然而誤以為他已身亡的楚喬，卻披上紅袍與他人成婚，她試圖逃離亂世卻反遭追殺，不僅淪為女囚，甚至慘被浸水極刑，命懸一線。就在生死邊緣之際，諸葛玥趕到她身邊，含淚道歉「我來晚了」，情感張力直衝最高點。但預告最後畫風急轉，兩人竟刀鋒相向，從相愛到對立，上演最虐心的宿命對決。

張康樂在「冰湖重生」中飾演燕洵，從前作中楚喬的至交反目成邪惡反派。（圖／台灣大哥...
張康樂在「冰湖重生」中飾演燕洵，從前作中楚喬的至交反目成邪惡反派。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

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