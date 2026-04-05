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觀影說劇／影帝周潤發再扮律師 引爆「寒戰1994」

記者陳穎／綜合報導
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周潤發在「寒戰1994」飾演律師。(圖／華映娛樂提供)
周潤發在「寒戰1994」飾演律師。(圖／華映娛樂提供)

香港電影「寒戰」系列睽違十年強勢回歸，前傳電影「寒戰1994」日前於香港影視博覽舉行盛大記者會，由兩代「李文彬」梁家輝與劉俊謙同台現身，周潤發也回來了，集結十大影帝的豪華卡司，消息一出立刻引爆影迷高度關注。這部備受期待的重磅製作，將帶領觀眾重返1994年的動盪年代，揭開「寒戰」宇宙的序幕。

導演梁樂民攜手監製江志強再度合作，推出前傳「寒戰1994」，正式宣告系列回歸，同時也將擴展為規模更宏大的「寒戰宇宙」。

本片卡司堪稱空前強大，網羅多達40位跨世代實力派演員，打造香港影史少見的龐大陣容。最新曝光的前導海報中，12位重量級演員齊聚亮相，呈現出橫跨政界、商界、警界與黑道的權力角力格局，氣勢磅礴。

演出陣容方面，除了系列靈魂人物郭富城與梁家輝回歸外，「寒戰2」中的周潤發也再度出演資深大律師簡奧偉，並加入古天樂等重量級卡司。吳彥祖飾演警務處行動副處長蔡元祺，劉俊謙則詮釋年輕時期的李文彬，兩人將上演亦敵亦友、正邪難辨的權力對決。在1994年香港回歸前夕的權力真空背景下，一場風暴即將全面引爆。

劇情描述2017年，新一屆保安局局長熱門人選李文彬（梁家輝飾）突然失蹤，警務處處長劉傑輝（郭富城飾）因此求助於資深大律師簡奧偉（周潤發飾），並揭開一份塵封已久的1994年機密檔案。回到1994年，隨著政治部即將解散，一宗富商綁架案掀起連鎖效應，年輕幹探李文彬（劉俊謙飾）與野心勃勃的蔡元祺（吳彥祖飾）之間展開激烈角力。首富潘氏父子（謝君豪、吳慷仁飾）、警隊、黑道與英方勢力四方交織，各懷鬼胎，牽動整個香港局勢，也為2017年的「寒戰風暴」埋下關鍵伏筆。

吳彥祖在「寒戰1994」扮演野心勃勃的蔡元祺。(圖／華映娛樂提供)
吳彥祖在「寒戰1994」扮演野心勃勃的蔡元祺。(圖／華映娛樂提供)

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