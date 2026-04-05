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鞠婧禕、陳都靈扮雙狐姐妹 「月鱗綺紀」火熱刷屏

娛樂新聞組／綜合報導
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「月鱗綺紀」裡的雙狐姐妹鞠婧禕、陳都靈。(取材自微博)
「月鱗綺紀」裡的雙狐姐妹鞠婧禕、陳都靈。(取材自微博)

古偶劇「月鱗綺紀」近日空降開播，僅用52小時就衝到優酷站內熱度10000+，直接刷新平台獨播劇歷史增速紀錄，成為2026年最快破萬的劇集，火得一塌胡塗。

網易報導，這部劇能爆得這麼快，核心功勞離不開鞠婧禕和陳都靈飾演的雙狐姐妹，她們甚至被觀眾直接稱為「狐版青蛇白蛇」，顏值和羈絆直接拉滿。

鞠婧禕演的露蕪衣，就像青蛇一樣嬌俏靈動，穿的粉紗華服全是手工做的，34套造型單套就鑲嵌超3000片鱗片，明艷又有媚態，被網友形容成「山野精怪行走人間」。陳都靈則完全相反，她演的霧妄言自帶白蛇的清冷神祕，白衣翩躚配銀飾額鏈，清冷感拉滿，千年狐妖的閱歷裡還藏著一絲脆弱。

兩人一個活潑黏人、一個端莊護妹，既有露蕪衣給霧妄言拭淚的溫情，又有同生共死的宿命感，這種羈絆比傳統男女主感情線還抓眼，不少觀眾直言，就沖這對雙狐姐妹，追更不虧。

不過熱度再高，吐槽的聲音也一點不少，最集中的就是演員表演和劇情問題。

有觀眾說，鞠婧禕的原聲太「夾」，表情幅度太小，演狐妖只演出了漂亮，沒演出靈動勁兒。

「出水」名場面和陳都靈同框時，被吐槽沒達到張曼玉、王祖賢版青白蛇的演技神韻。

「月鱗綺紀」可以說是優點和缺點都很明顯的古偶劇。它的視覺美學和雙狐設定，跳出了流水線古偶的套路，難怪能快速破萬、引爆熱度。但演員演技的短板、劇情刪減的漏洞，也讓它很難突破粉絲圈層，獲得更廣泛的認可。

張曼玉

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