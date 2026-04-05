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田曦薇熱搜劇打破「雙平台必分流」魔咒 改寫95花格局

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇藉「逐玉」逆襲，改變「95花」格局。（取材自微博）
田曦薇藉「逐玉」逆襲，改變「95花」格局。（取材自微博）

大陸女星田曦薇主演的「逐玉」近日以騰訊、愛奇藝雙平台熱度破萬刷新行業紀錄，成為首部聯播破萬劇集，打破「雙平台必分流」的行業魔咒，更以集均逾5800萬元人民幣（下同，約842萬美元）的雲合數據改寫「95花」競爭格局。有分析稱，田曦薇因在劇中順利轉型，突破「甜妹」標籤，憑藉「逐玉」已經升咖，躋身「95後」一線女星位置，並改寫95花格局。

「逐玉」熱播，田曦薇由此成為95花首位手握四部破萬劇（「卿卿日常」、「大奉打更人」、「子夜歸」、「逐玉」）的演員，打破趙露思虞書欣長期壟斷的頭部格局。

尤其是「逐玉」中，她飾演的「殺豬女將軍」樊長玉完全打破了其早年的「甜妹」風格，將她的事業再推上一層樓，傳聞她的商業價值已提升三倍之多，還獲得了不少奢牌的青睞，劇本接到手軟，躋身「95後」一線女星位置。儘管對比同齡的核心「頂流」趙露思、虞書欣和關曉彤等人還有很大的進步空間，但有人大膽分析，田曦薇的這次逆襲，足以改變「95花」格局。

據網易報導，行業人士認為，目前「95花」的第一梯隊有12強競逐。

田曦薇藉「逐玉」逆襲，改變「95花」格局。（取材自微博）
田曦薇藉「逐玉」逆襲，改變「95花」格局。（取材自微博）

出生於1998年的趙露思出道10年，從最早的網紅+「綜藝咖」身分走上巨星之路，如今商業價值水漲船高。31歲的虞書欣2022年以「蒼蘭訣」的「小蘭花」一角穩坐「頂流」之位，但有炫富、母親失信、父親欠債等負面形象。童星出身的關曉彤四歲半出道，與頂流鹿晗被傳分手後，目前重心已放在了事業打拚上。同為童星出身的宋祖兒，去年與關曉彤、白鹿、孟子義並列，入選微博視界大會「95後女演員中堅力量」。

王楚然前段時間空降迪奧成為品牌大使，是95後女星中首位達成此成就的藝人，也標誌著她明確地躋身95花頭部梯隊。孟子義至出道第5年才憑藉「陳情令」出圈，還握有「百花殺」等多部作品，頂流不再是夢。

其他還有李蘭迪「一路朝陽」，集均播放量1759萬，無破萬劇數量；周也「錦月如歌」集均播放量2166萬，美貌出圈但缺爆款加持；張婧儀「惜花芷」集均播放量1666萬，演技獲認可但流量不足；盧昱曉「入青雲」集均播放量1900萬，是新晉待爆花；楊超越目前處上升通道中。

「逐玉」女主的飾演者田曦薇突破「甜妹」標籤，躋身95後一線女星位置。（取材自微博...
「逐玉」女主的飾演者田曦薇突破「甜妹」標籤，躋身95後一線女星位置。（取材自微博）

鹿晗 趙露思 虞書欣

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