浪姐晉級…唐藝昕親揭「消失4年」真相 張若昀貼心應援

唐藝昕病後復出，參加浪姐成功晉級。（取材自微博）

4月3日晚，芒果TV推出的女性音樂競演真人秀「乘風2026」（「乘風破浪的姐姐7」）初舞台直播，大陸女星唐藝昕成功晉級。舞台上的她光芒四射，丈夫張若昀陪伴她重返舞台，並發舞台視頻支持妻子稱：「既是熟悉的你，也是全新的你。躍入舞台吧，乘著風」。直播中一段坦誠的自白，揭開了唐藝昕過去近四年近乎「消失」沒拍戲的殘酷真相，而張若昀始終在身邊鼓勵她。

自2023年拍完「今生也是第一次」後，唐藝昕長達四年未進組拍戲，有傳言猜測原因是「專注家庭」或「沒有好劇本」。

據江南都市報報導，唐藝昕在直播前採中透露，生完孩子後正準備一步步回歸事業，身體卻突然亮起紅燈。近四年未拍戲的原因，是自己在生完孩子後身體出現問題，皮膚有突起來的皮，厚厚的，病情時常反覆，化妝都無法遮蓋，沒有特別明確的治療方法，四處求醫未果的打擊很大，甚至不想讓父母覺得嚴重，讓她選擇了自我封閉，還好有家人支持。

在至暗時刻，丈夫張若昀成為了她最重要的情感支柱。唐藝昕說，他不僅在日常給予肯定，更鼓勵她把這段時期「當作沉澱期」，幫助她穩定情緒，逐步面對困境。

「張若昀總是對我說沒區別，還是很好看，你就當是沉澱，我就學會接納，目前已找到了治療的藥物，儘管還沒有完全康復，但我感覺又想大幹一場了」，她說。

當晚，張若昀發舞台視頻支持妻子稱：既是熟悉的你，也是全新的你。躍入舞台吧，乘著風。初舞台直播結束後，唐藝昕發文稱：「謝謝大家的熱情陪伴，我，唐藝昕，帶著滿滿的能量回來了！」。

據悉，兩人於2019年結婚，2020年女兒出生，組成三口之家。兩人始終保持低調恩愛。

唐藝昕病後復出，參加浪姐成功晉級。（取材自微博）