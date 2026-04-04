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李連杰進軍短劇：打造功夫短劇宇宙 助年輕人圓夢

中國新聞組╱北京4日電
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李連杰說拍短劇，是想打造一個專屬的「功夫宇宙」平台，幫助熱愛功夫的年輕人圓夢。(...
李連杰說拍短劇，是想打造一個專屬的「功夫宇宙」平台，幫助熱愛功夫的年輕人圓夢。(取材自微博)

外傳身價超過20億港幣的「功夫皇帝」李連杰進軍短劇市場，參與武俠短劇「源力江湖」與「劍歸」製作，引發影視與武術界廣泛關注。這位出道逾40年的國際動作巨星表示，之所以跨界短劇，是希望藉由年輕世代熟悉的影像形式，打造「功夫短劇宇宙」，讓更多熱愛武術與武俠文化的年輕人有機會實現夢想，並推動中華武術在數位時代持續傳承。

杭州日報報導，李連杰受訪時坦言，參與短劇並非追求商業收益，而是希望利用自身影響力為後輩搭建舞台。他以幽默口吻自稱「短劇新人」，強調舞台大小並不重要，真正重要的是能否讓有夢想的人被看見。他認為，短劇製作門檻較低、節奏更貼近網路世代，能為年輕演員與武術人才提供更多曝光機會，也為武俠文化注入新的生命力。

據了解，「源力江湖」由武術冠軍孫琳雅與動作演員杜亞飛主演，主打「真功夫、無特效、無替身」的製作理念，回歸傳統武俠講求實戰與身法的核心精神。李連杰在劇中飾演武林前輩角色，並透過所謂「築夢計畫」支持新人發展，期望建立一個以功夫為核心的短劇創作平台。該劇在短劇平台上線前預約量已突破40萬，顯示市場對功夫題材具有高度期待。

李連杰表示，拍攝功夫短劇其實是多年來的願望。回顧自身從武術運動員轉型為電影演員的歷程，他直言若沒有前輩提攜與產業機會，自己不可能站上國際舞台。因此，當前輩把武術文化交到他手中時，他也有責任把這份文化傳遞給下一代。他強調，中華傳統文化延續數千年，武術不僅是動作技巧，更是精神與價值的體現，應該透過新的媒體形式持續傳播。

在當前短影音與微短劇快速發展的環境下，李連杰的投入被視為一種文化與產業結合的新嘗試。業界人士指出，短劇市場近年成長迅速，內容類型日益多元，但真正以傳統武術為核心、強調實戰動作的作品仍相對稀少。李連杰以國際級動作明星身分參與，不僅提升題材關注度，也可能帶動功夫短劇形成新的市場板塊。

對於未來規畫，李連杰表示，希望逐步建立完整的「功夫短劇宇宙」，讓更多年輕創作者與武術人才加入，透過系列化作品形成穩定內容輸出，進一步走向國際市場。他認為，在數位平台與全球影視環境快速變化的時代，武術文化需要新的載體與敘事方式，短劇正是一條可行的道路。

李連杰（右二）出席「源力江湖」開鏡儀式。(取材自微博)
李連杰（右二）出席「源力江湖」開鏡儀式。(取材自微博)

李連杰

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