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前一秒溫柔、下一秒瘋批… 魏哲鳴兩新戲霸屏秀演技

娛樂新聞組／綜合報導
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魏哲鳴在「你是遲來的歡喜」中飾演律師「許淮頌」。(取材自微博)
魏哲鳴在「你是遲來的歡喜」中飾演律師「許淮頌」。(取材自微博)

憑藉「完美先生和差不多小姐」、「私藏浪漫」等劇累積不少人氣的大陸男星魏哲鳴，去年在「國色芳華」、「錦繡芳華」中飾演人設偏執陰鷙的「前夫哥」，演技廣受好評。近日，魏哲鳴主演的兩部新劇不約而同開播，一部是飾演深情大律師「許淮頌」；另一部則是瘋魔大反派「晏柯」，魏哲鳴靠著出色演技，展現出極大反差感。

愛情小品「你是遲來的歡喜」講述高中時期因誤會錯過彼此的「許淮頌」（魏哲鳴飾演）與「阮喻」（鄭合惠子飾演），在十年後意外重逢，已成律師的「許淮頌」，幫助因將暗戀經歷改寫小說陷入抄襲風波的「阮喻」，兩人在相處中發現高中那場暗戀並非獨角戲，而是雙向奔赴的愛情，最終兩人迎來「遲來的歡喜」。

劇中，魏哲鳴飾演深情又腹黑的律師，西裝筆挺的模樣被讚「帥到沒朋友」，「心機式」溫柔追妻讓觀眾看到露出「姨母笑」，被讚是先虐後撒糖的甜寵劇。

不過，換了同檔期的另一部劇「白日提燈」，魏哲鳴搖身一變成了偏執瘋魔的「晏柯」，為了與男主陳飛宇爭搶迪麗熱巴不擇手段。一場和陳飛宇對峙的戲中，魏哲鳴將300年的不甘透過每一句台詞、每一個眼神，清晰傳達出來，出彩演技被讚「力壓男一陳飛宇」。

魏哲鳴一下上檔兩部劇，被網友調侃「3月被魏哲鳴承包」，但也有不少粉絲期待表示，「管他深情使壞都好看」、「心甘情願被魏哲鳴霸屏」、「一邊看現偶一邊看古偶」。

「白日提燈」中，魏哲鳴搖身一變成偏執瘋魔的「晏柯」。(取材自微博)
「白日提燈」中，魏哲鳴搖身一變成偏執瘋魔的「晏柯」。(取材自微博)

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