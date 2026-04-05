觀影說劇／劉燁、聶遠雙影帝「叵測」飆演技 比「狂飆」還狂

「叵測」由劉燁(見圖)和聶遠「雙影帝」擔綱演出。(取材自微博)

由劉燁、聶遠、王佳佳主演的刑偵懸疑劇「叵測」近日開播，就因「老實人」血洗信用社、割喉剁手的極端罪行，讓觀眾直呼「內娛罪案劇尺度徹底打開了」、「比『狂飆』還狂飆」，相關話題單日引爆超過20萬討論。

「叵測」故事圍繞一樁18年前的搶劫案意外重啟，講述低調老警察朱赫來(劉燁飾演)與知名企業家孟廣才(聶遠飾演)之間，橫跨28年的案件糾葛、極限心理攻防以及正邪對峙。

其中，孟廣才以儒雅企業家形象示人，實則掌控北雁最大犯罪團夥，主導血洗信用社、雨中割喉、剁手指等惡性案件，他「表面救兄弟捐血，背地殺人越貨」的雙面性格，打破傳統反派臉譜化塑造，被網友冠名「無色無味但劇毒的老實人」。

揚子晚報報導，該劇採用羅生門式敘事結構，通過非線性時間切換，以「610信用社重大搶劫殺人案」為軸心，相繼牽連出「左龍失蹤案」、「緝毒警察杜銘犧牲案」、「黃滿堂被殺案」，四案彼此牽動，因果逐漸閉合，也將朱赫來與孟廣才推入更深層的對立關係。

據悉，「叵測」是劉燁7年來首度回歸電視劇，他飾演身患腦梗、逐漸被警隊邊緣化的老刑警朱赫來。他將角色緝兇28年的執念與愧疚，透過細微表情與肢體語言層層堆疊，無論是審訊時顫抖的手，或翻閱舊卷宗時從壓抑到堅定的眼神，都讓角色多了一層沉重與真實。

聶遠詮釋企業家孟廣才，展現了內斂但富有張力的演技，成功營造出角色「人心叵測」的懸疑感。尤其他在審訊室內的戲分展現了謊言與真相間的心理拉扯，獲網友評價「演技太頂，讓人完全代入懸疑情境之中」。

劉燁和聶遠「雙影帝」飆戲，也讓觀眾看了大呼過癮，有人甚至看好「叵測」有望再創張頌文 、張譯「狂飆」當年的熱潮。