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原本想當公務員…張凌赫叛逆轉型走上演員路

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫當演員一部分原因是「不想每天幹一樣的事」。(取材自微博)
張凌赫當演員一部分原因是「不想每天幹一樣的事」。(取材自微博)

憑藉熱播劇「逐玉」爆火的大陸男星張凌赫，在3月間登上「微博演員影響力指數」月榜TOP1，演員熱度值達1.02億，人氣爆棚。近日，他在受訪時談到自己當演員一部分原因是「叛逆」，另一部分原因是「不想每天幹一樣的事」。相關話題引起網友熱議。

張凌赫稱，他認為演員能在短期內體驗多元人生，不同劇本、對手演員和導演帶來的碰撞感，成為支撐他在演藝行業一直堅持下去的原因，因為自己的個性受不了每天朝九晚五做同樣一件事。

據悉，「理工學霸」張凌赫曾將「國家電網職員」或「公務員」視為理想職業，但涉足演藝圈後，發現演員能接觸更廣闊的世界，因此堅定了職業方向。

他承認顏值在演藝圈能增強自信，利於獲得觀眾青睞，但在演戲時會造成限制，因為外表容易讓觀眾忽略角色情緒表達，甚至會以「帥不帥」評判演技優劣。

面對外界評價，張凌赫坦言「會聽取建議但不會被左右」，強調演員需持續提升業務能力，用角色說話。

此外，張凌赫也期待未來能嘗試警察、律師等職業角色，透過作品感受不同人生；他的終極目標是「留下一部代表時代的劇作」，不求爆火但求被觀眾記住角色。這也呼應了張凌赫的從業信條，「真我若失，何以為藝」。

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