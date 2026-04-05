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網友只下單不付款 張雨綺帶貨失控飆罵「你去買貴的吧」

娛樂新聞組／綜合報導
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張雨綺近日在直播帶貨時情緒失控。(取材自微博)
張雨綺近日在直播帶貨時情緒失控。(取材自微博)

大陸女星張雨綺近日在直播推銷平價美妝產品時，疑似因不滿網友遲遲未肯付款，當場情緒失控。雖然張雨綺在直播中不斷強調產品擁有「7天試用期」、「運費險」等保障，但部分網友依然採取「只搶單不付款」的觀望態度，令原本熱情帶貨的她瞬間「變臉」。

香港01報導，張雨綺在推銷美妝產品時反覆強調「7天無理由試用」和「運費險」保障，但因部分觀眾下單後拖延付款，多次勸說無效後她當場發飆，「好說不聽，歹說不聽，試用完退也行，擱那不付款白送運費險，還想要什麼？」隨後情緒愈發激動，更聲嘶力竭地喊道，「什麼給？還給個屁啊！氣死我了！你去買貴的吧！」最後，她更拋下一句「我不管了，我跟你生氣」。

對此，不少網友指責她缺乏職業素養，月薪3000的客服人員尚需耐心服務，而張雨綺單場直播收入極高，卻公然辱罵潛在消費者，「太傲慢了」、「耍什麼明星脾氣」；還有網友留言感嘆，進入直播間一分鐘，竟然被罵了50秒。

但也有部分網友認可張雨綺的直率性格，稱「試用政策已顯誠意，拖延付款消耗主播耐心」。

據悉，張雨綺早年因「699元買不了一雙襪子」、「碎鑽不值錢」等言論被貼「炫富」標籤，如今推銷平價產品被質疑「用高端貨卻忽悠普通人買單」。

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