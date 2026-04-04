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「浪姐7」闞清子大走音仍拿高分 傳女兒罹「無肛症」夭折

記者梅衍儂／即時報導
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闞清子邊唱邊哭。(取材自微博)
闞清子邊唱邊哭。(取材自微博)

中國節目「乘風2026」（浪姐7）昨（3）日開播，今年賽制採取全直播形式，讓女星們無修音真實上場。昨天江語晨演唱時大走音被推上熱搜第一，引來全網嘲諷，而另一女星闞清子唱「愛的代價」更是邊哭邊唱，音準完全跑掉，最後卻拿下480的高分。

闞清子曾以「新還珠格格」的「欣榮格格」一角走紅，這次參加「浪姐7」的初舞台演出引發熱議，其實她的分數會如此之高，是因為背後有故事。她去年7月在直播中宣布懷孕，去年底生下寶寶，原本是開開心心的一件事，但網友發現她生產完後幾乎沒有再提過孩子的事。

網傳她懷胎36周提早生下女兒，剛出生的寶寶卻被發現先天性無肛症，甚至缺少膀胱，最終搶救無效不幸夭折。網路上言論沸沸揚揚，而闞清子沒有回應過此事，她也沒曬過小孩照片。

昨晚她唱「愛的代價」時邊哽咽邊唱，唱完後更是數度淚崩，評審團之一的倪萍現場提議她重唱一遍，因為知道那不是她的水準，不過闞清子表示要尊重比賽規則，既然是直播，每個人都只有一次機會。另一位評審章小蕙則安慰說：「我直拗你為什麼會選這首歌，有時候沉浸在悲傷裡，會錯過很多美好的人和事，我知道你釋懷和放下了，專注在此時此刻的你，太好了，希望你有美好的每一步。」

不少現場觀眾聽了也淚崩，最後現場投票結果，闞清子雖然走音嚴重，但仍以480分擊敗了張藝上。闞清子也在微博寫下感想：「謝謝大家的厚愛與包容，我會更加努力的。」

網傳闞清子的寶寶生下後夭折了。(取材自微博)
網傳闞清子的寶寶生下後夭折了。(取材自微博)

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