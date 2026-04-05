「浪姐7」直播翻車 謝娜「太磨嘰」觀眾熬4小時崩潰

乘風主持人謝娜的控場能力遭質疑。（取材自微博）

「乘風2026」先導片2日以直播形式播出33位明星嘉賓和34位「送考人」初見面，由於進場人數多又缺乏流暢安排，主持人謝娜還在現場和明星們熱聊，以致直播長達4個多小時，大批觀眾批評節奏太慢，質疑謝娜的控場能力，嘉賓王濛也直言「太磨嘰了」，相關詞條衝上熱搜榜。

儘管謝娜回應稱她全都聽節目組的安排，仍引來網友吐槽，要求換掉謝娜，並點名現場調侃「讓謝娜回去主持」的謝楠接手。

據中華網等媒體報導，「乘風2026」初見面直播原計畫約3小時，但持續至次日凌晨才結束，觀眾「熬到崩潰」；開播50分鐘僅4位姐姐出場，2小時僅完成12組（33位嘉賓的三分之一），部分姐姐候場超3小時，疲態明顯，網友彈幕刷屏「要播到跨年」、「比春晚漫長」。

王濛作為第12組嘉賓登場時，直接吐槽「後面還有21組呢，太磨嘰了」 ；海清也喊話「快結束吧」，但謝娜並沒聽進去，還是按照之前方式主持，有網友直言：「用災難現場來形容今天的浪姐直播也不為過」。

網友質疑引發時長失控的核心原因是主持控場能力不足，批評謝娜在現場遇熟人瘋狂閒聊、無時間觀念，頻繁打斷流程、插話嘉賓，齊思鈞雖努力推進進度但效果有限。現場聲音嘈雜，王濛忍不住又繼續說：「畫面都跟菜市場似的，不知道播到哪裡去了」。

謝楠登場時則讓不少網友直呼解氣，謝楠調侃「讓謝娜回去主持」，隨後與張天愛互動中又敏銳化解「做艾……灸」的斷句烏龍（謝娜誤聽敏感詞慌亂後退），追問「謝娜你在怕什麼」，成為當晚最出圈名場面之一。

乘風主持人謝娜的控場能力遭質疑。（取材自微博）