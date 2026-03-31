我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

50歲梁詠琪罕曬慶生合照 龍鳳胎弟弟像年輕版鍾鎮濤

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁詠琪(右)在社交平台分享了與龍鳳胎弟弟梁詠竣幼時與如今慶生的照片。（取材自微博...
梁詠琪(右)在社交平台分享了與龍鳳胎弟弟梁詠竣幼時與如今慶生的照片。（取材自微博）

近日，女星梁詠琪（Gigi）迎來50歲生日，她在社交平台分享了一組慶生照片，照片中，她的龍鳳胎弟弟梁詠竣也罕見出鏡，並配文「和我半輩子的生日buddy」，梁詠琪的母親同樣出現在鏡頭中。年屆50歲的梁詠竣，與梁詠琪五官非常相似，網友們紛紛驚訝留言，「原來梁詠琪還有雙胞胎弟弟」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉家裡居然有兩個」、「弟弟長相與年輕時的鍾鎮濤有著幾分相似」。

梁詠琪日前在個人微博曬出自己與弟弟的合照，兩人一起慶祝他們的50歲生日。她寫道：「和我的雙胞胎弟弟分享生日半輩子到今天，最想說的當然是『感謝媽咪』啦」。

梁詠琪特意將姊弟倆小時候和現在的合影做了拼圖，她與弟弟梁詠竣並肩而坐，兩人面前擺放著一款精緻的生日蛋糕。作為龍鳳胎，姊弟二人自幼相貌便十分相似，都有著深邃的雙眼、高挺的鼻梁和溫和的笑容，盡顯優良基因。姊弟2人的童年合照，兩人模樣幾乎一模一樣，十分可愛。

網友們紛紛留言，「互換臉都看不出區別的程度」、「天啦，喜歡你快30才知道你有雙胞胎弟弟」、「帥！好像鍾鎮濤啊，羨慕呀，有親弟弟」、「弟弟像湯鎮宗也像李志希」、「弟弟這顏值完全可以直接出道了」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉居然有兩個」、「這神仙基因，原來是『一式兩份』的」。

據了解，梁詠琪比胞弟梁詠竣早出生一分鐘，兩人自幼父母離異，一直跟隨母親生活。

梁詠琪(右)和龍鳳胎弟弟梁詠竣(左)慶生，母親同樣出現在鏡頭中。（取材自微博）
梁詠琪(右)和龍鳳胎弟弟梁詠竣(左)慶生，母親同樣出現在鏡頭中。（取材自微博）

上一則

漫威女星低調赴台 夜市狂嗑胡椒餅 直呼人生最美味

下一則

席琳狄翁戰勝「僵硬人症候群」 今秋巴黎連開10場演唱會

延伸閱讀

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
50歲梁詠琪4個蛋糕慶生 素顏美照被讚凍齡玉女

50歲梁詠琪4個蛋糕慶生 素顏美照被讚凍齡玉女
龍鳳胎虎兄妹暴紅 一金一白藏基因奧秘

龍鳳胎虎兄妹暴紅 一金一白藏基因奧秘
陌生婦用麵包拐走7歲男童 33年後姊帶多款麵包迎他回家

陌生婦用麵包拐走7歲男童 33年後姊帶多款麵包迎他回家

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜