50歲梁詠琪罕曬慶生合照 龍鳳胎弟弟像年輕版鍾鎮濤

梁詠琪(右)在社交平台分享了與龍鳳胎弟弟梁詠竣幼時與如今慶生的照片。（取材自微博）

近日，女星梁詠琪（Gigi）迎來50歲生日，她在社交平台分享了一組慶生照片，照片中，她的龍鳳胎弟弟梁詠竣也罕見出鏡，並配文「和我半輩子的生日buddy」，梁詠琪的母親同樣出現在鏡頭中。年屆50歲的梁詠竣，與梁詠琪五官非常相似，網友們紛紛驚訝留言，「原來梁詠琪還有雙胞胎弟弟」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉家裡居然有兩個」、「弟弟長相與年輕時的鍾鎮濤有著幾分相似」。

梁詠琪日前在個人微博曬出自己與弟弟的合照，兩人一起慶祝他們的50歲生日。她寫道：「和我的雙胞胎弟弟分享生日半輩子到今天，最想說的當然是『感謝媽咪』啦」。

梁詠琪特意將姊弟倆小時候和現在的合影做了拼圖，她與弟弟梁詠竣並肩而坐，兩人面前擺放著一款精緻的生日蛋糕。作為龍鳳胎，姊弟二人自幼相貌便十分相似，都有著深邃的雙眼、高挺的鼻梁和溫和的笑容，盡顯優良基因。姊弟2人的童年合照，兩人模樣幾乎一模一樣，十分可愛。

網友們紛紛留言，「互換臉都看不出區別的程度」、「天啦，喜歡你快30才知道你有雙胞胎弟弟」、「帥！好像鍾鎮濤啊，羨慕呀，有親弟弟」、「弟弟像湯鎮宗也像李志希」、「弟弟這顏值完全可以直接出道了」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉居然有兩個」、「這神仙基因，原來是『一式兩份』的」。

據了解，梁詠琪比胞弟梁詠竣早出生一分鐘，兩人自幼父母離異，一直跟隨母親生活。