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拜「粉底液將軍」張凌赫所賜? 「霸王項羽」何潤東翻紅

娛樂新聞組／綜合報導
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何潤東14年前在「楚漢傳奇」中飾演項羽，近日意外翻紅。(取材自北京音樂廣播)
何潤東14年前在「楚漢傳奇」中飾演項羽，近日意外翻紅。(取材自北京音樂廣播)

近期，因大陸演員張凌赫在陸劇「逐玉」的「粉底液將軍」爭議，讓網友對比起古裝劇中的武將形象，50歲演員何潤東14年前在「楚漢傳奇」中飾演項羽的形象，意外翻紅，其硬朗的氣質和戰場表現被奉為「武將標竿」，不少網友點讚「這才是我心中的將軍形象」。翻紅後，他的抖音帳號短短幾天漲粉逾100萬，從300萬飆升至466萬。

北京音樂廣播報導，何潤東的演藝生涯，始於一場偶然的客串，卻在跨界中走出了自己的天地。1994年，他客串徐克執導的「梁祝」，飾演亭望春一角，正式踏入演藝圈。

彼時的他，憑藉挺拔的身形和俊朗的外形，很快被發掘，於1998年以歌手身分正式出道，發行EP「夢想的開始」和首張專輯「想你的愛」，一舉斬獲香港電台「十大中文金曲」最有前途新人銅獎，開啟了影視歌雙棲之路。

影視領域，他也成為了「把男人最想演的人物都演了」的演員：2001年，「風雲雄霸天下」中的步驚雲，泡麵頭、斷臂造型成為幾代人的童年記憶；同年「玉觀音」裡的毛傑，偏執又熱烈；後來「新三國」的呂布、「泡沫之夏」的歐辰、「那年花開月正圓」的吳聘，從武俠戰神到溫柔總裁，從歷史梟雄到深情公子，他無縫切換，用細膩的演技駕馭著每一個反差極大的角色。

而真正讓他奠定實力派地位的，正是這次翻紅的核心—「楚漢傳奇」的項羽。為了還原霸王形象，他7個月增肌至95公斤，穿幾十斤重的鎧甲實拍馬戰，不用替身，哪怕渾身是傷也堅持到底。這份敬業，讓陳道明都忍不住稱讚「很努力很認真」，也讓這個角色在14年後，依然能驚艷全網。

現在，他的幾部待播作品也是備受期待。除了歷史劇「吳王夫差」，他還在古裝權謀劇「百花殺」中飾演手握重兵、鎮邊一方的西北王沈岳山。他對外殺伐果斷，對內對女兒滿是護犢柔情，這種反差感十足的角色，與他剛翻紅的霸王氣場高度適配，未播就已引爆話題。

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