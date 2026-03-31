張凌赫「逐玉」收官發文 親手拆CP沒提田曦薇? 網轟情商低

張凌赫、田曦薇因「逐玉」收穫高人氣。(取材自微博)

大陸男星張淩赫近日主演古裝劇「逐玉」暴紅，隨著該劇大結局，張凌赫特地在社交平台發布收官小作文，表達了對「謝征」一角的深厚感情。不過，其中「感謝合作同事」的用語、未單獨提及女主田曦薇，被網友質疑劇才播完就「刻意拆CP」，意外掀起爭議。

張凌赫發布手寫長文告別角色「謝征」，以「飄雪的西固巷」、「笨拙的海東青」等劇中細節重現煙火日常，並引用古詩「江畔何人初見月」增強儀式感。文中強調角色守護家國、承父志的忠勇內核，以及對觀眾與合作團隊的感謝，被讚「字裡行間注滿共情」。

他還說，「這個角色教會了我很多東西，拍攝的這幾個月裡，我彷彿真的活過了一世」。文章結尾不忘感謝喜愛影集的觀眾、全體「合作同事」及幕後工作者，並附手寫詞「江畔何人初見月，江月何年初照人」，滿滿儀式感。

沒想到，「合作同事」用語引起網友質疑「太生分」、「情商低」，還有「田作之赫」粉絲認為張凌赫刻意「刻意避嫌田曦薇」，難道是要「拆CP」嗎？

不過，也有網友為他緩頰，稱此措辭符合張凌赫一貫風格，從「雲之羽」、「樱桃琥珀」收官文可見，採用的均是「感謝夥伴」、「感謝團隊」等措辭，因此反對「文字獄式審判」。

當天，田曦薇同樣發文告別，「感謝『逐玉』，感謝每一個支持我們的觀眾，是你們讓這個故事有了溫度」，她並發布和張凌赫殺青捧花照、頭戴婚紗合照，被CP粉視為「彌補劇中遺憾」。

據悉，張凌赫憑藉「逐玉」中帥氣將軍「謝征」躍升為「95生首位三平台破萬男主」，商業價值同步提升，漲粉超過500萬。