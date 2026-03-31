開唱遇暴雨「毀設備」…薛之謙台上下跪 霸氣宣布退票、退機酒

薛之謙允觀眾退票、報銷外地觀眾機酒費用。(取材自微博)

大陸知名歌手薛之謙日前在廣州舉行「萬獸之王」巡演，沒想到遇到暴雨，導致舞台設備故障，令演出效果大打折扣，因此他在台上當場宣布接受觀眾退票、報銷外地觀眾機酒費用，並將已演出的半場轉為免費觀看，甚至一度單膝下跪道歉。

廣州近日遭遇強烈對流天氣，出現暴雨伴隨冰雹、大風惡劣天候。在廣州開唱的薛之謙遭波及，露天場館設備大面積受損，造成舞台燈光黑屏、螢光棒失靈、大型機械停擺，演出效果大打折扣。他在演出進行約1小時後，在台上致歉，「我沒有辦法說服自己把這個東西演完，效果沒有出現，你們花的錢是冤枉的，雖然是天災，但我也認了」，並當場宣布開放退票、報銷外地觀眾機酒費用，如果不想退票的，可以保留票根，等他下次巡演到廣州時，可以憑票根免費入場。但不少粉絲心疼直呼「不退票」。

宣布退票後，薛之謙一度單膝跪地致歉，並免費加唱「演員」、「認真的雪」兩首歌曲。之後大雨停下來，他還是繼續完成下半場演出。

據悉，這不是薛之謙第一次霸氣承擔演唱會支出，2018年高鐵停駛、2023年成都場生病，他都選擇相同作法。

對此，網友紛紛稱讚薛之謙，「上天入地再也找不到薛之謙這麼真誠的歌手了」、「粉上薛之謙是我這輩子最正確的選擇」、「他明明可以選擇繼續唱完，但還是出於對粉絲的愧疚而選擇包機酒退票」。