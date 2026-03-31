我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

詐騙新招 助能源帳單退款 實為竊取個人資訊

開唱遇暴雨「毀設備」…薛之謙台上下跪 霸氣宣布退票、退機酒

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
薛之謙允觀眾退票、報銷外地觀眾機酒費用。(取材自微博)
薛之謙允觀眾退票、報銷外地觀眾機酒費用。(取材自微博)

大陸知名歌手薛之謙日前在廣州舉行「萬獸之王」巡演，沒想到遇到暴雨，導致舞台設備故障，令演出效果大打折扣，因此他在台上當場宣布接受觀眾退票、報銷外地觀眾機酒費用，並將已演出的半場轉為免費觀看，甚至一度單膝下跪道歉。

廣州近日遭遇強烈對流天氣，出現暴雨伴隨冰雹、大風惡劣天候。在廣州開唱的薛之謙遭波及，露天場館設備大面積受損，造成舞台燈光黑屏、螢光棒失靈、大型機械停擺，演出效果大打折扣。他在演出進行約1小時後，在台上致歉，「我沒有辦法說服自己把這個東西演完，效果沒有出現，你們花的錢是冤枉的，雖然是天災，但我也認了」，並當場宣布開放退票、報銷外地觀眾機酒費用，如果不想退票的，可以保留票根，等他下次巡演到廣州時，可以憑票根免費入場。但不少粉絲心疼直呼「不退票」。

宣布退票後，薛之謙一度單膝跪地致歉，並免費加唱「演員」、「認真的雪」兩首歌曲。之後大雨停下來，他還是繼續完成下半場演出。

據悉，這不是薛之謙第一次霸氣承擔演唱會支出，2018年高鐵停駛、2023年成都場生病，他都選擇相同作法。

對此，網友紛紛稱讚薛之謙，「上天入地再也找不到薛之謙這麼真誠的歌手了」、「粉上薛之謙是我這輩子最正確的選擇」、「他明明可以選擇繼續唱完，但還是出於對粉絲的愧疚而選擇包機酒退票」。

上一則

「月鱗綺紀」開播前夕…「4000年一遇美女」鞠婧禕被實名舉報逃漏稅

下一則

孔令奇超正名媛老婆曝光 驚人背景起底「也跟孔子有關」

延伸閱讀

單依純「強行侵權」道歉也沒用 李榮浩再開轟 怒曝：家人也遭攻擊

單依純「強行侵權」道歉也沒用 李榮浩再開轟 怒曝：家人也遭攻擊
陌生觀眾直接走上台 「脫稿演出無人制止」吳宗憲傻眼

陌生觀眾直接走上台 「脫稿演出無人制止」吳宗憲傻眼
橘老師首開個唱就選台北 狂讚珍奶牛肉麵想再吃爆

橘老師首開個唱就選台北 狂讚珍奶牛肉麵想再吃爆
周杰倫人肉快遞送禮…五月天有喜了 12場鳥巢冒爆點

周杰倫人肉快遞送禮…五月天有喜了 12場鳥巢冒爆點

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機