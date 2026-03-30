單依純侵權翻唱「李白」有陰謀？ 李榮浩怒：來報仇的

單依純近日因翻唱「李白」未經授權引來李榮浩不滿。(取材自微博)

在大陸娛樂圈以高情商、好人緣著稱的歌手李榮浩罕見動怒，在微博發文點名開撕「中國好聲音 」冠軍單依純，批評對方未取得授權就在商演中演唱他創作的「李白」，更指控她「強行侵權」疑是為報復他。單依純兩度發文道歉，承認未獲授權就唱「李白」，願承擔全部版權費、賠償及責任。但李榮浩表示他不需要賠償，稱其家人因此事件遭到謾罵，他會保留追究的權利。昔日師徒關係正式決裂。

紅星新聞報導，李榮浩29日在微博喊話單依純，指對方在明確遭到婉拒翻唱及改編授權前提下，仍在28日的個人商演上擅自改編並演唱「李白」，他已向中國音樂著作權協會反映侵權。並稱自己曾作為「中國好聲音」導師，一直積極推薦單依純，如今卻被這樣對待。

去年「歌手2025」節目中，單依純重新詮釋「李白」，加入「如何呢、又能怎」等個人風格語句，讓歌曲再度翻紅，但也引發改編內容爭議。李榮浩直言，該版本難以認定為真正的創作性改編，並質疑單依純堅持唱「李白」的動機是：「你是來報仇的？仇恨是什麼呢？要我說說嗎？你承受得住嗎？」

隨後，單依純發文致歉，表示完全理解李榮浩此刻的心情，並感謝李榮浩創作出「李白」，「帶給我力量和溫度」，但未能平息李榮浩的怒氣，他再發文「4連問」，質疑「我公司沒有授權，沒有可授權第三方，請問你用什麼立場、什麼權利、什麼角度、什麼心態演唱？」

單依純30日凌晨再次發文道歉，稱此次表演的曲目版權由主辦公司負責，她為演出前「未親自核查授權文件」的監督疏忽負責，且願承擔全額版權使用費及賠償。

但李榮浩30日再發文稱，此事若不再繼續發酵對他本人以及家人進行抹黑、謾罵，他承諾日後不會主動再提，「但我會保留追究的權力」，他並強調不需要賠償。