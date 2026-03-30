梁詠琪罕曬與龍鳳胎弟弟合照 他…好像年輕版鍾鎮濤

梁詠琪在社交平台分享了與龍鳳胎弟弟梁詠竣幼時與如今慶生的照片。（取材自微博）

近日，女星梁詠琪（Gigi）迎來50歲生日，她在社交平台分享了一組慶生照片，照片中，她的龍鳳胎弟弟梁詠竣也罕見出鏡，並配文「和我半輩子的生日buddy」，梁詠琪的母親同樣出現在鏡頭中。年屆50歲的梁詠竣，與梁詠琪五官非常相似，網友們紛紛驚訝留言：「原來梁詠琪還有雙胞胎弟弟」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉家裡居然有兩個」、「弟弟長相與年輕時的鍾鎮濤有著幾分相似」。

3月28日，梁詠琪在個人微博曬出自己與弟弟的合照，兩人一起慶祝他們的50歲生日。她寫道：「和我的雙胞胎弟弟分享生日半輩子到今天，最想說的當然是『感謝媽咪』啦」。

梁詠琪和龍鳳胎弟弟梁詠竣慶生，母親同樣出現在鏡頭中。（取材自微博）

梁詠琪特意將姊弟倆小時候和現在的合影做了拼圖，她與弟弟梁詠竣並肩而坐，兩人面前擺放著一款精緻的生日蛋糕。作為龍鳳胎，姊弟二人自幼相貌便十分相似，都有著深邃的雙眼、高挺的鼻梁和溫和的笑容，盡顯優良基因。姊弟2人的童年合照，兩人模樣幾乎一模一樣，十分可愛。

網友們紛紛留言：「互換臉都看不出區別的程度」、「天啦，喜歡你快30才知道你有雙胞胎弟弟」、「帥！好像鍾鎮濤啊，羨慕呀，有親弟弟」、「弟弟像湯鎮宗也像李志希」、「弟弟這顏值完全可以直接出道了」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉居然有兩個」、「這神仙基因，原來是『一式兩份』的」。

據了解，梁詠琪比胞弟梁詠竣早出生1分鐘，兩人自幼父母離異，一直跟隨母親生活。姊弟二人年少時感情平淡，成年後關係逐漸變得融洽。梁詠竣並無進入娛樂圈的想法，目前已組建自己的家庭，2021年，他曾以房屋署結構工程師的身分，主持運輸及房屋局的網上節目，其職業也因此被公眾熟知。

梁詠琪已出道31年，她憑藉「短髮」、「膽小鬼」等金曲成為一代人心中的玉女歌手，又與周星馳 、劉德華 、梁朝偉等巨星合作電影，留下多個經典角色。她與鄭伊健那段曾轟動全城的戀情已成往事，最終她嫁給了西班牙籍圈外丈夫並育有一女。