我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OMNY學生卡頻故障 家長籲換硬卡、取消乘坐次數限制

美軍中東兵力破5萬 川普醞釀伊朗地面行動 美國特種作戰慘痛歷史曝光

梁詠琪罕曬與龍鳳胎弟弟合照 他…好像年輕版鍾鎮濤

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁詠琪在社交平台分享了與龍鳳胎弟弟梁詠竣幼時與如今慶生的照片。（取材自微博）
梁詠琪在社交平台分享了與龍鳳胎弟弟梁詠竣幼時與如今慶生的照片。（取材自微博）

近日，女星梁詠琪（Gigi）迎來50歲生日，她在社交平台分享了一組慶生照片，照片中，她的龍鳳胎弟弟梁詠竣也罕見出鏡，並配文「和我半輩子的生日buddy」，梁詠琪的母親同樣出現在鏡頭中。年屆50歲的梁詠竣，與梁詠琪五官非常相似，網友們紛紛驚訝留言：「原來梁詠琪還有雙胞胎弟弟」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉家裡居然有兩個」、「弟弟長相與年輕時的鍾鎮濤有著幾分相似」。

3月28日，梁詠琪在個人微博曬出自己與弟弟的合照，兩人一起慶祝他們的50歲生日。她寫道：「和我的雙胞胎弟弟分享生日半輩子到今天，最想說的當然是『感謝媽咪』啦」。

梁詠琪和龍鳳胎弟弟梁詠竣慶生，母親同樣出現在鏡頭中。（取材自微博）
梁詠琪和龍鳳胎弟弟梁詠竣慶生，母親同樣出現在鏡頭中。（取材自微博）

梁詠琪特意將姊弟倆小時候和現在的合影做了拼圖，她與弟弟梁詠竣並肩而坐，兩人面前擺放著一款精緻的生日蛋糕。作為龍鳳胎，姊弟二人自幼相貌便十分相似，都有著深邃的雙眼、高挺的鼻梁和溫和的笑容，盡顯優良基因。姊弟2人的童年合照，兩人模樣幾乎一模一樣，十分可愛。

網友們紛紛留言：「互換臉都看不出區別的程度」、「天啦，喜歡你快30才知道你有雙胞胎弟弟」、「帥！好像鍾鎮濤啊，羨慕呀，有親弟弟」、「弟弟像湯鎮宗也像李志希」、「弟弟這顏值完全可以直接出道了」、「媽媽肯定好高興，這麼美的臉居然有兩個」、「這神仙基因，原來是『一式兩份』的」。

據了解，梁詠琪比胞弟梁詠竣早出生1分鐘，兩人自幼父母離異，一直跟隨母親生活。姊弟二人年少時感情平淡，成年後關係逐漸變得融洽。梁詠竣並無進入娛樂圈的想法，目前已組建自己的家庭，2021年，他曾以房屋署結構工程師的身分，主持運輸及房屋局的網上節目，其職業也因此被公眾熟知。

梁詠琪已出道31年，她憑藉「短髮」、「膽小鬼」等金曲成為一代人心中的玉女歌手，又與周星馳劉德華、梁朝偉等巨星合作電影，留下多個經典角色。她與鄭伊健那段曾轟動全城的戀情已成往事，最終她嫁給了西班牙籍圈外丈夫並育有一女。

周星馳 劉德華

上一則

蕭敬騰38歲生日揭大喜 家中新成員首曝光

下一則

「干我屁事」回擊酸民 五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

延伸閱讀

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
50歲梁詠琪4個蛋糕慶生 素顏美照被讚凍齡玉女

50歲梁詠琪4個蛋糕慶生 素顏美照被讚凍齡玉女
龍鳳胎虎兄妹暴紅 一金一白藏基因奧秘

龍鳳胎虎兄妹暴紅 一金一白藏基因奧秘
陌生婦用麵包拐走7歲男童 33年後姊帶多款麵包迎他回家

陌生婦用麵包拐走7歲男童 33年後姊帶多款麵包迎他回家

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看