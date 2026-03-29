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單依純「強行侵權」道歉也沒用 李榮浩再開轟 怒曝：家人也遭攻擊

記者許晉榮／即時報導
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單依純是從「中國好聲音」發跡。（取材自微博）
單依純是從「中國好聲音」發跡。（取材自微博）

中國女歌手單依純近日因在演唱會上未事先取得合法授權，仍照常演唱李榮浩的創作夯曲「李白」，惹火原唱兼創作者李榮浩，並於微博直接點名痛批。事件延燒後，單依純立即公開致歉，承認處理不當並願意負起相關責任，但李榮浩的態度仍十分強硬，雙方紛爭暫時難以落幕。

單依純在聲明中坦言，確實未完成授權程序即進行演出，對此深感抱歉。她表示，將由個人承擔全部版權費用與相關賠償，並宣布未來不再公開演唱該作品，以示負責態度。她也強調，身為創作者之一，對版權議題有高度重視，會以作為警惕。

不過，整起事件似乎無法平息，李榮浩30日凌晨再度發聲，透露自己近期收到大量惡意訊息，甚至波及家人，讓他相當不滿。他表示，若後續網路輿論不再持續擴大，對本人及家人進行攻擊，「這件事可以暫時告一段落」，但同時也強調，將持續關注風向，並保留法律追究的責任與權利。

針對單依純提出的賠償方案，李榮浩則明確拒絕。他直言，若自己當初只是為了金錢利益，完全可以直接授權，「何必讓事情變得這麼複雜」，更再次強調此舉的核心目的在於維護創作者權益與作品尊嚴，而非金錢補償。

李榮浩近日對於單依純強行侵權感到不滿。（取材自微博）
李榮浩近日對於單依純強行侵權感到不滿。（取材自微博）

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