撇清男同？ 陳牧馳官宣娶「麥當勞公主」陳冰、已生子

陳牧馳(左)和陳冰官宣已結婚生子。（取材自微博）

29歲大陸男星陳牧馳因電影「封神第一部：朝歌風雲」走紅，2023年因被爆與男星吳楚一「男男戀」致演藝事業受創。陳牧馳日前突然官宣與大他七歲的富家女歌手「麥當勞 公主」陳冰結婚，且已生下了兒子「柒寶」。官宣文一出全網炸鍋，隨即衝上了微博熱搜第一，閱讀量約2億。不少粉絲祝福，也有網友嘲諷「他不是男同嗎？」、「雙性戀都能贅富婆」。

據九派新聞報導，陳牧馳和陳冰在個人社媒發文曬照，宣布已結婚生子。陳牧馳配圖介紹陳冰和家庭新成員「柒寶」，稱他和「冰冰」（陳冰）相識於平常，發現彼此愛好相投，那段日子很甜；但突如其來的，他陷入了輿論風暴，謠言、惡意揣測、無端攻擊向他湧來，「我承認我崩潰，也憤怒，甚至想過用最決絕的方式去對抗」。

陳牧馳在「封神第一部：朝歌風雲」飾演太子殷郊，有亮眼表現。（取材自豆瓣）

「正是那段至暗時刻，讓我真正看清了身邊人。冰冰沒有離開，也沒有退縮，像一個堅不可摧的盾牌，站在我身邊。我們的感情，是在患難中變得更加堅固的，是真實、具體、有血有肉的」，陳牧馳寫道，那段時間，「外界的壓力她陪我一起扛，我卻把最壞的情緒留給了她。現在回想，我很愧疚。謝謝冰冰，包容了那個不夠成熟的我」。他並稱從未放棄對表演的熱愛，「如果有合適的角色和機會，我一定全力以赴，用角色證明自己」。

陳冰則轉發並發文寫道，「經歷過互相陪伴彼此的低谷期，到現在有時我們只需要坐在彼此身邊，無需任何言語就足夠把崩潰的情緒安撫下來」，並稱兩人慢慢成長為大人、戰友、閨密和父母，「一起加油吧最酷的奶爸，你是我和寶寶最大的驕傲」。

陳牧馳和陳冰官宣已結婚生子。（取材自微博）

官宣文剛發出不久就引發全網炸鍋，不少粉絲為二人送上祝福，但也有不少網友留言嘲諷，內容大都是陳牧馳此前被傳與吳楚一涉及「男男戀」卻從未說清楚的質疑，「他不是男同嗎？」，「這叫雙插頭，雙開門是指肩膀寬，褒義詞當貶義詞用了」，「所以…是同妻？下一步夫妻綜藝洗白嗎？」，「富婆圖啥」。

陳牧馳，本名陳海亮，1997年3月4日出生於新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州，2019年因主演神話電影「封神三部曲」進入演藝圈。

陳冰，1990年5月1日出生於吉林省延吉市，畢業於四川音樂學院，流行樂女歌手、影視演員。2014年，在浙江衛視「中國好聲音第三季」中獲得那英組亞軍、全國八強；同年推出首支個人單曲「戰鬥吧！」並憑該單曲獲得了香港新城國語力優秀演繹獎金獎。因被挖出父親陳嘉新是金融集團董事長、大陸麥當勞老總，身價傳逾30億人民幣(約4億美元)，因此被封「麥當勞公主」。