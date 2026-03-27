14歲的張凌赫有多帥？暴紅後被「考古」 中學貼吧ID名讓全網笑翻

中學時期的張凌赫已經是個小帥哥。(取材自微博)

大陸男星張凌赫憑藉電視劇「逐玉」暴紅後，漲粉超過400萬，一舉一動備受關注。近日，他中學時期使用的百度貼吧被起底，ID名為「我曾經愛過你」，讓不少網友取笑「可愛又中二」。甚至，他還被同學笑是小白臉、參加合唱團被公然嫌難聽，但張凌赫都禮貌回覆，被讚是「顏值和修養難得並存的男星」。

本名張家瑋的張凌赫，就讀無錫天一中學期間，使用的百度貼吧帳號被網友「考古」後，張凌赫被發現於日前凌晨時段登入了該帳號，並疑似清空或刪除了所有歷史發文紀錄，被網友笑「本人在線圍觀自己黑歷史」。

中學時期的張凌赫已經帥氣難擋，時常在學校論壇上被PO照「求認識」，他還會親自回覆，「哎呀，樓主你是哪來的照片，怎麼沒有啊？」還有人嫉妒他屢屢登上告白牆，吐槽他，「張家瑋小白臉一個，還有這麼多女生追」，張凌赫語氣委屈但克制地回覆，「我是怎麼你了同學？」

張凌赫溫和有禮的回覆博得不少好評，不少網友大讚他「有修養」、「攻擊性弱但態度明確」、「太萌了」。

當時，張凌赫因為高顏值被拉入合唱團，卻因「唱歌難聽」遭同學吐槽，最後老師要求他表演時「只動嘴不出聲」；學校義賣活動分工表中，他被標註為「花瓶（缺席）」，公告並強調「張家瑋同學人無法趕到，但臉在大家心中」。

不過，他的貼吧ID名「我曾經愛過你」，讓不少網友笑翻了，稱他「可愛又中二」、「充滿少年感」，且網友普遍認為他的貼吧「無黑料、無油膩」，稚氣未脫的互動引發集體青春共鳴，獲讚「貼吧活人天花板」。