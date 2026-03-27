鞠婧禕陷經紀約糾紛 郭敬明新劇撤檔

鞠婧禕與前經紀公司的經紀合約糾紛，令「月鱗綺紀」再撤檔。（取材自微博）

中國知名編劇、導演郭敬明投資拍攝的玄幻新劇「月鱗綺紀」原定4月1日開播，沒想到日前突然傳出撤檔。據悉，喊停播出原因傳是女主鞠婧禕與前經紀公司絲芭傳媒的經紀合約糾紛尚未解決。相關話題登上熱搜。

「月鱗綺紀」改編自經典IP「畫皮」，講述洛安城頻發「妖怪挖心案」，九尾狐妖露蕪衣（鞠婧禕飾）潛入韋府調查，與身負血海深仇的法師武拾光（曾舜晞飾）、霧妄言（陳都靈飾）等眾人，為爭奪龍神之力而交織出關於愛情、友情與犧牲的虐戀故事。

其實，「月鱗綺紀」不是第一次傳出撤檔消息，今年1月初就曾發生過一次。據了解，這次撤檔主因是鞠婧禕與前經紀公司絲芭傳媒的合約糾紛尚未解決，雙方為1.39億元人民幣（約2000萬美元）的分成訴諸法律。對此，「絲芭」發布聲明，強調「從未與鞠婧禕和解」，並指「和解謠言」意圖為劇集爭取播出許可。

優酷原定4月初排播該劇，但因絲芭傳媒聲明被迫暫緩。業界分析，若強行播出，平台需承擔違約賠償風險；若不播，可拒付製作方尾款。法律專家指出，藝人個人糾紛本不應直接阻礙第三方作品播出，但絲芭傳媒的公開指控將風險具象化，迫使平台不得不避險。

另有網友調侃郭敬明，稱這次為「月鱗綺紀」啟用的新筆名「陸覺」因諧音「路絕」，所以才會「作品運不佳」。