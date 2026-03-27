我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

鞠婧禕陷經紀約糾紛 郭敬明新劇撤檔

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鞠婧禕與前經紀公司的經紀合約糾紛，令「月鱗綺紀」再撤檔。（取材自微博）
鞠婧禕與前經紀公司的經紀合約糾紛，令「月鱗綺紀」再撤檔。（取材自微博）

中國知名編劇、導演郭敬明投資拍攝的玄幻新劇「月鱗綺紀」原定4月1日開播，沒想到日前突然傳出撤檔。據悉，喊停播出原因傳是女主鞠婧禕與前經紀公司絲芭傳媒的經紀合約糾紛尚未解決。相關話題登上熱搜。

「月鱗綺紀」改編自經典IP「畫皮」，講述洛安城頻發「妖怪挖心案」，九尾狐妖露蕪衣（鞠婧禕飾）潛入韋府調查，與身負血海深仇的法師武拾光（曾舜晞飾）、霧妄言（陳都靈飾）等眾人，為爭奪龍神之力而交織出關於愛情、友情與犧牲的虐戀故事。

其實，「月鱗綺紀」不是第一次傳出撤檔消息，今年1月初就曾發生過一次。據了解，這次撤檔主因是鞠婧禕與前經紀公司絲芭傳媒的合約糾紛尚未解決，雙方為1.39億元人民幣（約2000萬美元）的分成訴諸法律。對此，「絲芭」發布聲明，強調「從未與鞠婧禕和解」，並指「和解謠言」意圖為劇集爭取播出許可。

優酷原定4月初排播該劇，但因絲芭傳媒聲明被迫暫緩。業界分析，若強行播出，平台需承擔違約賠償風險；若不播，可拒付製作方尾款。法律專家指出，藝人個人糾紛本不應直接阻礙第三方作品播出，但絲芭傳媒的公開指控將風險具象化，迫使平台不得不避險。

另有網友調侃郭敬明，稱這次為「月鱗綺紀」啟用的新筆名「陸覺」因諧音「路絕」，所以才會「作品運不佳」。

上一則

瑜伽「男上加男」 瑞典男神新片「後座力」獲封同志版格雷

下一則

初代龐德女郎剛過90歲生日 昔被騙2300萬被義警追回

延伸閱讀

鞠婧禕34套華服成真人版「奇蹟暖暖」 新劇200萬人想看

鞠婧禕34套華服成真人版「奇蹟暖暖」 新劇200萬人想看
演成影后誰來領獎？AI技術第一批犧牲品 群演飯碗被端走

演成影后誰來領獎？AI技術第一批犧牲品 群演飯碗被端走
大洗牌來臨？ AI短劇席捲短劇業 中國編劇：AI是斬殺線

大洗牌來臨？ AI短劇席捲短劇業 中國編劇：AI是斬殺線
觀影說劇／迪麗熱巴搭陳飛宇 新劇大談人鬼虐戀

觀影說劇／迪麗熱巴搭陳飛宇 新劇大談人鬼虐戀

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
美國武術家暨好萊塢動作片明星羅禮士今天驚傳逝世消息，享壽86歲。（美聯社）

美國動作明星羅禮士逝世 與李小龍對打戲蔚為經典

2026-03-20 11:54

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國