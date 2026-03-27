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拜「逐玉」所賜 張凌赫3月新增4個代言

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫獲官宣出任PUMA大中華區品牌代言人。（取材自微博）
張凌赫獲官宣出任PUMA大中華區品牌代言人。（取材自微博）

人氣男星張凌赫近期因主演電視劇「逐玉」熱播，商業價值大爆發，單月新增代言數量達四個以上。據統計，他目前手握商務代言總數已提升至17個，在同期藝人中格外亮眼。而這一切全拜「謝征」這個角色所賜。

 3月期間，張凌赫密集官宣包括PUMA大中華區品牌代言人、全棉時代家居休閒服飾全球代言人、伊利金典以及華帝等國民級與國際知名品牌。而他代言的17個品牌，橫跨頂奢珠寶、美妝保養品、運動時尚、數碼科技、食品及家居等領域，打破了多項競品合作壁壘 。

張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。（取材自微博）
張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。（取材自微博）

而張凌赫此次商業價值爆發，離不開「逐玉」的熱播加持。他在劇中飾演的「武安侯」謝征，集少年將軍、破碎戰神多元人設火爆全網，圈粉無數。他和女主田曦薇飾演的樊長玉，超強CP感也讓觀眾嗑不停，包括陳皮糖吻、上藥吻名場面都讓人津津樂道，被觀眾封為「古偶曖昧天花板」。據悉，「逐玉」騰訊站內熱度已破3萬、愛奇藝破1萬，創雙平台聯播劇紀錄。

不光如此，張凌赫登上「ELLE」雜誌封面，短短15分鐘銷售額即破1600萬人民幣，創95後藝人紀錄。他的高熱度自然吸引品牌方爭相尋求合作。

有網友表示，代言節奏緊跟劇集熱度，實現了劇集流量與商務價值的雙向奔赴，也印證了張凌赫過硬的觀眾認可度與市場潛力。隨著劇集話題飆升，張凌赫的商務版圖有望進一步拓展。

另外，據了解，張凌赫播劇「這一秒過火」搭檔的是女星王楚然，被業界視為鞏固頂流地位的關鍵，各方都在關注。

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