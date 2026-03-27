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「逐玉」流量超「難哄」… 張凌赫、田曦薇超甜被窩戲被刪 氣炸網友

娛樂新聞組／即時報導
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「浴池圓房吻戲」畫面高甜唯美。(取材自微博)
「浴池圓房吻戲」畫面高甜唯美。(取材自微博)

由張凌赫、田曦薇主演的古偶劇「逐玉」自播出以來話題不斷，成為現象級戲劇之一。據悉，「逐玉」連續兩周登上Netflix官方全球榜，累積360萬觀看次數，一舉刷新陸劇紀錄，成績超越白敬亭章若楠的「難哄」以及趙露思、陳哲遠「偷偷藏不住」，躍為劇王。不過，大結局中，謝征（張凌赫飾）與樊長玉（田曦薇飾）的親密「被窩戲」遭刪，氣炸觀眾。

據了解，原著與完整版劇情中，謝征與樊長玉溫存之後，樊長玉先從被窩裡起身，謝征從後面攬住她，隨後輕柔吻上她的耳垂；樊長玉則被他吻得耳尖泛紅，兩人互動甜度破表，滿滿氛圍感。

但正片中，這段戲被一刀剪，只留下一個模糊的靜態相擁鏡頭，沒有動作、沒有台詞、沒有細膩的眼神與肢體互動。不少觀眾氣炸了，質疑「高光戲分被刪」、「大結局少了一半靈魂」、「謝征樊長玉最後的溫柔全被剪沒了」，並

要求官方放出未刪減版。

有網友分析，儘管這段被窩甜蜜戲沒有露骨畫面，但親吻耳垂等動作可能因「尺度敏感」被平台主動刪減。

其實，「逐玉」全劇最大賣點之一便是吻戲眾多，其中「浴池圓房吻戲」高甜唯美畫面曾一度掀起熱議。張凌赫受訪時談到拍攝這段戲的過程，引起不少網友關注。

他說，拍攝前原以為道具會是一個小木桶，沒想到是一個可容納多人的大浴池，還說自己非常喜歡那個浴缸，「作為一個南方人見到那個浴缸覺得很新奇」，不過，因為水中阻力關係，張凌赫笑稱與田曦薇拍甜蜜戲卻像「打架」一般，笑翻一票粉絲。

張凌赫、田曦薇超甜被窩戲播出時被刪了。(取材自微博)
張凌赫、田曦薇超甜被窩戲播出時被刪了。(取材自微博)

趙露思 章若楠 白敬亭

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