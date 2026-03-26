鞠婧禕34套華服成真人版「奇蹟暖暖」 新劇200萬人想看

鞠婧禕在「月鱗綺紀」裡造型多變。(取材自微博)

古裝奇幻待播劇「月鱗綺紀」因主演鞠婧禕的華服造型吸引大量關注，未播先火；「月鱗綺紀」25日在優酷平台的預約量已超199.2萬，預計數字還會再上升。觀眾稱鞠婧禕的造型為「古裝奇蹟暖暖真人版」，並將其視作東方美學範本。

鞠婧禕在「月鱗綺紀」裡造型多變。(取材自微博)

鞠婧禕在「月鱗綺紀」裡造型多變。(取材自微博)

「月鱗綺紀」由鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞領銜主演，講述人妖宿命與懸疑奇案交織的故事。鞠婧禕在劇中飾演清冷靈動的九尾狐「露蕪衣」，34套妝造頻繁登上熱搜，其造型風格豐富多元，包括白狐妝、戰國袍、唐風襦裙、異域部落裝、暗黑系等，每套服飾都對應角色從天真小狐妖到腹黑女王的成長線。

其中，異域風造型以沙漠黑紗遮面呈現神秘感，暗示角色初入世事的懵懂；暗黑系服裝搭配血色梅花輕紗，隱喻角色陰謀與心理轉變；女皇裝束的紅袍披髮與凌厲妝容，展現復仇階段的威嚴氣場；田園採女的素雅布衣與清透妝發，刻畫角色短暫的平靜生活。

高精度工藝與文化融合更是造型亮點。戰國袍採用翡翠綠長裙，結合手工蘇繡與敦煌壁畫色彩，單件耗時三小時以上，堪稱「如詩如畫」；白髮狐妖造型則以雪色長髮與妖異紅紋融合「山海經」意象，成為劇集標誌性符號。

優酷將華服作為核心宣傳點，凸顯鞠婧禕與陳都靈的雙強女主競爭張力。