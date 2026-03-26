拍攝時像「打架」… 張凌赫「逐玉」難忘浴池吻圓房

張凌赫（左）、田曦薇在「逐玉」中的吻戲令人臉紅心跳。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

大陸藝人張凌赫、田曦薇主演古裝劇「逐玉」近日熱播，熱度亦成為現象級戲劇之一。全網討論量也隨著劇情進展掀起熱烈討論，更強勢登頂過去一個月中Google Trends「竄升搜尋查詢」排行榜首位，顯示搜尋量暴增5000%以上。

劇中近期最具討論度的名場面之一，莫過於第38集的「浴池吻圓房戲」，由於預告搶先釋出，高甜唯美畫面掀起熱議。張凌赫也在訪問中多次提及對於這場戲印象深刻，拍攝前原以為道具會是一個小木桶，沒想到卻是一個可容納多人的巨型浴池。張凌赫坦言：「真的很喜歡那個浴缸，作為一個南方人見到那個浴缸覺得很新奇。」因為水中阻力的關係，張凌赫也笑稱在拍攝動作時兩人宛如「打架」一般，讓不少觀眾直呼真的迫不及待想立刻看到正片。

除了「逐玉」熱播，張凌赫、徐若晗主演的都會情感劇「愛你」觀看熱度亦同步攀升，連續兩周重回愛奇藝戲劇熱播周榜。與此同時，由愛奇藝出品、張凌赫與王楚然合作的待播劇「這一秒過火」關注度亦持續升溫。該劇以民國時期上海灘為背景，張凌赫飾演軍閥之子「慕容清嶧」，將與王楚然所飾演的雙面孤女「任素素」上演一段禁忌叔嫂戀，軍裝造型硬朗帥氣搭配命運感十足的預告，也令外界相當期待角色的精采表現。